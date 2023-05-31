Битва за Киев 1 Юрий Бутусов

31.05.2023, 13:50

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Юрий Бутусов

Почему Россия усиливает удары.

Россия наносит массированные удары крылатыми и баллистическими ракетами по району Киева. Причем выделяют на это значительную часть своего производства высокоточных ракет и ударных дронов и применяют новую тактику ударов.

1. Какова цель врага? Основной целью противника являются радары и зенитно-ракетные системы ПВО. Удары по жилым домам или городской инфраструктуре это также элемент провоцирования действий ПВО.

2. Почему бьют именно по Киеву? Киев атакуют, потому что это столица, то есть место, которое мы вынуждены защищать значительными силами ПВО из-за большого количества населения и инфраструктурных и оборонительных объектов. Если атаки на Киев прекратятся, то украинские зенитно-ракетные системы могут оказаться где-то в другом месте, и для россиян выгоднее, чтобы наши «Патриоты» сбивали «Кинжалы», чем устроили новую «Брянскую побудку». Напомню, что 13 мая в небе над Брянской областью неизвестные зенитчики сбили бомбардировщик Су-34, истребитель Су-35С, и два вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1, все 11 членов экипажей были также уничтожены. Поэтому удары по Киеву для врага важны как сковывание нашей ПВО, чтобы сосредоточить наши силы на выполнении оборонительных задач.

3. Как действуют российские террористы? Атаки осуществляются несколькими волнами, с разных направлений и высот, несколько часов, которые повторяются иногда и днем и ночью.

Одновременно запускаются ложные мишени в виде крылатых ракет Х-55, которые не несут боеголовку, а должны заставить сработать радары ПВО, и помогают определять их излучения. Также запускаются по разным траекториям десятки дронов «Шахед». Когда система ПВО начинает работать, враг определяет координаты целей, и пытается поразить позиции РЛС и ЗРС крылатыми и баллистическими ракетами «Искандер-М», «Искандер-К», «Кинжал», «Калибр», Х-101, а также противорадиолокационные ракеты различных типов, которые запускают с наземных пусковых установок и самолетов, которые дежурят в ожидании координат целей. Очевидно, враг пытается добиться длительной работы радаров ПВО и работы зенитно-ракетных систем, для того, чтобы они не смогли быстро менять позиции из-за необходимости отражать новую волну атаки.

4. Почему ночью? Время атаки в первую очередь определяется временем, когда враг концентрирует максимальное количество своих разведывательных средств — то есть как радиоэлектронную разведку так и космические спутники. Длительное время работы радаров из одной точки дает возможность точно определить позиции силами радиоэлектронной разведки, заставить потратить имеющийся запас зенитных ракет, и получить возможность поражения различными видами вооружения, в первую очередь противорадиолокационными ракетами, которые сами наводятся на источник излучения. Спутники позволяют зафиксировать пуски ракет. Также для врага имеет значение агентурные данные в том случае, если видео и фото с места работы средств ПВО он получает быстро, оптимально онлайн, и может их использовать для корректировки новых ударных волн.

5. Как долго это будет? Удары по Киеву и по другим важным стратегическим городам Россия будет проводить длительное время, это страна-террорист. Но у нас еще недостаточное количество радаров ПВО и зенитно-ракетных систем, чтобы сделать противовоздушную оборону надежной и непроницаемой, к сожалению, наше государство вообще ничего не делало для усиления и развития войск ПВО перед войной, и мы зависим от темпов поставки нашими союзниками.

6. Что делать? Главное для нас — не сковывать нашу ПВО задачами умирать на позициях, а проводить операции, сохраняя возможность маневра, искать выгодные позиции и быстро их менять, избегая ответных ударов. Важно создать все возможности для качественной эксплуатации сложной боевой техники, для отдыха и боеспособности расчетов, для ежедневного анализа действий противника и интеллектуального планирования дальнейших действий. Нам нужно отвлекать российские ракеты на ложные цели, то есть комплексные меры по маскировке и дезинформации противника (здесь мы сильно недорабатываем). Основная проблема на войне это всегда не техника и не солдаты, а в первую очередь командование и администрирование. Само наличие неподавленной ПВО для россиян является постоянной угрозой, «fleet in being», которая отвлекает и гораздо большие российские силы. В современной войне нет абсолютной безопасности в тылу. И на кого-то эти ракеты все равно полетят — или на наших защитников на фронте, или на наши города. Кто-то где-то все равно не будет спать, но кто-то где-то передохнет. Терпеть должны все.

7. Выводы? В целом, авиаракетная битва за Киев, где лучшее российское высокоточное оружие и лучшие радиоэлектронная и космическая разведка противостоит лучшим системам разработки НАТО на вооружении украинской ПВО, развивается по выгодному для Украины сценарию. Подавляющее большинство российских ракет и дронов успешно сбивается, в то время как врагу в мае не удалось уничтожить ни одного радара или зенитно-ракетной системы в районе Киева. Да, были повреждения и близкие прилеты, но все это не фатально. К сожалению, враг разрушает город, но другие города страдают не меньше. С политической и информационной точки зрения варварские террористические обстрелы России по европейской столице являются наглядной демонстрацией, что сделает Путин с другими европейскими столицами, если не сделать все возможное для его разгрома в Украине.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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