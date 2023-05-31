«Я - элита»: в сеть слили отдых детей Пригожина в разгар бахмутской мясорубки 4 31.05.2023, 14:26

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Потомки военного преступника устроили «патриотическую» вечеринку с оригинальными «блюдами».

В сеть слили видео отдыха детей главаря «Вагнера» Евгения Пригожина - Павла и Вероники - в разгар Бахмутской мясорубки, которую устроил их отец.

Как сообщает проект «ВЧК-ОГПУ», видео и фото с вечеринок детей Пригожина в Карелии слили их друзья. Записи сделаны во время самых жестких боев в Бахмуте. Тогда Пригожин отправлял своих наемников на штурм.

«Давай гимн... ты просишь мелочи у общепита, ты х…с, а я - элита», - поют дети главаря «Вагнера».

«Изюминкой» вечеринки стал доширак с выложенными на нем майонезом буквами SVO (или ZVO) под песню «А ты в деревне».

«Встречайте, россияне, новую элиту», - отметил канал.

Картинка элитного отдыха детей Пригожина не совпадает с его заявлениями о войне. Недавно главарь разбитой под Бахмутом ЧВК «Вагнера» заговорил об всеобщей мобилизации в России, которую считает неизбежной. Он предлагает объявить ее уже сейчас, чтобы мобилизованные имели время на подготовку к продолжающейся войне.

Перед этим главарь «Вагнера» Евгений Пригожин признал, что российская армия несет огромные потери в Украине - значительно больше, чем в Афганистане. По его словам, в Бахмуте ликвидировано поровну зэков-наемников и кадровых «вагнеровцев» - итого якобы 20 тысяч трупов.

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