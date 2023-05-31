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«Беларуская выведка»: Кошмар Лукашенко «Минск за три дня» становится реальностью

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  • 31.05.2023, 14:28
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«Беларуская выведка»: Кошмар Лукашенко «Минск за три дня» становится реальностью

Диктатор абсолютно не прикрыт с воздуха от легких и средних ударных дронов.

На состоявшемся совещании в Совбезе специалисты некоторое время назад докладывали Лукашенко состояние системы ПВО.

Источники телеграм-канала «Беларуская выведка» сообщили общие выводы: абсолютно все модификации доставшихся в наследство от СССР ЗРК С-300 и БУК, стоящие на вооружении в РБ, не в состоянии обнаруживать и сбивать низколетящие цели с малым коэффициентом отражающей поверхности. Иными словами, абсолютно все системы ЗРК не смогут обнаружить и сбить БПЛА, летящие на сверхмалых высотах (50-150м).

Были промоделированы обходы районов ПВО и переходы напрямую через такие районы средними боевыми дронами. Результат: ни одна из «мишеней» засечена не была, 100% целей достигли целей запуска. Дошло до того, что все позиции ЗРК ПВО не меняются десятилетиями и даже обозначены на картах воздушного движения в виде вертолетных посадочных площадок, абсолютно незамаскированный и просматриваются со спутников.

Единственный способ, признанный эффективным, - использование российских систем С-400 и Панцирь. Срочная закупка этих систем была одной из тем торга Лукашенко и Путина в Кремле. Но, по всей видимости, удар украинских БПЛА по Москве поставит жирную точку в этом торге. Как говориться, своя рубашка ближе к телу и русским стало не до заботы о младшем брате.

Вывод: режим Лукашенко оказался абсолютно не прикрыт с воздуха от легких и средних ударных дронов. Все, на что он способен - закрыть существующими Панцирями части Минска, где расположены резиденции и дворцы Лукашенко, а С-400 - базу хранения ТЯО и несколько рубежей на западном и южном направлении. Иными словами, армия Лукашенко, как и вся беларуская военная, промышленная и гражданская инфраструктуры, оказались абсолютны голыми, как и сам «король» ….

«Менты и ВВшники, гэбуха и ССОшники, браво ломающие на парадах кирпичи о свои головы, способны ТОЛЬКО на силовое подавление запуганных гражданских и вялое сопротивление в наземной мобильной обороне, но при современном военном конфликте будут разгромлены «за три дня»… Лукашенко это прекрасно понимает и именно это подвигло его на последний шаг отчаянная - размещение в Беларуси ТЯО. Учитывая «дырявое» ПВО страны, при серьезном боестолкновении с НАТО или даже с Украиной, оно ему не понадобится…Страшный кошмар Лукашенко «Минск за три дня» становится реальностью.

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