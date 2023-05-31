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Эксперт: ВСУ готовят мощный контрудар

  • 31.05.2023, 14:35
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Эксперт: ВСУ готовят мощный контрудар

РФ в панике «затыкает дыры» в обороне.

Активные наступательные действия Вооруженных сил Украины на Бахмутском направлении позволяют уничтожать российские войска, а также дают возможность получения потенциального плацдарма для проведения контрнаступательных операций, заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

«Также это даст возможность с оборудованных и укрепленных позиций уничтожать силы врага. Не говоря уже о том, что враг истощает свой потенциал, а это открывает перспективы для подготовки и проведения масштабного контрнаступления», — подчеркнул он в и интервью «Главреду».

По его словам, оккупанты будут вынуждены снимать свои подразделения с разных направлений для усиления Бахмутского направления.

«С оккупированной Луганщины они уже частично перебрасывали. Затем силы в тылу, которые стояли в так называемом резерве на оккупированных территориях и должны были бы привлекаться к оборонительным действиям так же будут привлекать. Россияне не смогли быстро найти резервы, чтобы Белгородскую область защитить – все задействованы. А учитывая потери и истощенность российских войск, будут стягивать, пытаться перебрасывать с других направлений», — отметил эксперт.

Он также пояснил, что еще одной головной болью РФ является подготовка контрнаступления ВСУ.

«Не стоит забывать, что сейчас россияне в панике пытаются выяснить и понять, откуда Украина может нанести удар. Так что так или иначе у них происходит движение линией фронта, поэтому подкрепления будут снимать и перебрасывать», — добавил Мусиенко.

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