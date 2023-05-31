Лукашисты приготовили новые «сюрпризы» для предпринимателей 6 31.05.2023, 15:38

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Нововведения повлияют на 400 тысяч белорусов и 100 тысяч организаций.

«Депутаты» в первом «чтении» приняли сегодня законопроект «О новшествах законов по вопросам предпринимательской деятельности». Важные для бизнеса изменения якобы обсуждались почти месяц, пишет «Онлайнер».

Предпринимателей ждет ряд изменений:

- изменяются подходы к регламентации предпринимательской деятельности граждан и устанавливается ответственность за нарушение ее порядка и условий;

- закрепляются новые критерии, кого будут относить к субъектам малого и среднего предпринимательства;

- устанавливаются переходные положения, связанные с изменением условий для бизнеса, в том числе как ИП могут создавать коммерческую организацию с одним участником.

Далее законопроект ждет второе «чтение». Как сообщил журналистам «депутат» Анатолий Насеня, в документе еще будут доработки. Например, законопроектом предусмотрено исключение такой категории, как микроорганизации, но похоже, что малые коммерческие организации до 50 человек будут иметь те права. Остаются открытыми вопросы по коммунальным услугам. Законопроектом предусмотрено то, что юрадрес у ИП при трансформации в коммерческую организацию остается по месту жительства. Как платить ЖКУ, тоже будет уточняться.

По словам «депутата», принятие закона затронет порядка 400 тысяч граждан и 100 тысяч организаций.

Еще одно важное изменение, которого ждут ипэшники, — утверждение списка с видами деятельности, которыми они смогут заниматься.

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