Резервный батальон полка Калиновского провел первые тренировки

Резервный батальон полка Калиновского провел первые тренировки1
- 31.05.2023, 15:58
- 2,906
«Давайте вместе готовиться к часу Х».
Как сообщила пресс-служба полка имени Кастуся Калиновского:
- Не прошло и недели с момента объявления о создании резерва полка Калиновского на территории Евросоюза, как мы провели первые тренировки! Связь - одно из самых важных направлений подготовки в войне. Тренировки провел воин из полка Калиновского. Они прошли с желающими и теми, кто вступил в наш резерв. Дальше больше!
Давайте вместе готовиться к часу Х! Пока есть те, кто готов бороться, - Жыве Беларусь!