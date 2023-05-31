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Резервный батальон полка Калиновского провел первые тренировки

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  • 31.05.2023, 15:58
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Резервный батальон полка Калиновского провел первые тренировки

«Давайте вместе готовиться к часу Х».

Как сообщила пресс-служба полка имени Кастуся Калиновского:

- Не прошло и недели с момента объявления о создании резерва полка Калиновского на территории Евросоюза, как мы провели первые тренировки! Связь - одно из самых важных направлений подготовки в войне. Тренировки провел воин из полка Калиновского. Они прошли с желающими и теми, кто вступил в наш резерв. Дальше больше!

Давайте вместе готовиться к часу Х! Пока есть те, кто готов бороться, - Жыве Беларусь!

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