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В белорусских вузах все студенты будут изучать начальную военную подготовку

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  • 31.05.2023, 16:06
  • 1,794
В белорусских вузах все студенты будут изучать начальную военную подготовку

Об этом заявил Хренин.

В белорусских вузах все студенты будут изучать начальную военную подготовку. Об этом в среду 31 мая рассказал министр обороны Виктор Хренин.

По его словам, в вузах Беларуси начальная военная подготовка будет преподаваться всем студентам. Глава Минобороны добавил, что был принят совместный документ с Министерством образования.

Напомним, что в Беларуси в первом чтении приняли законопроект о «народном ополчении».

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