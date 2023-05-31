В белорусских вузах все студенты будут изучать начальную военную подготовку5
- 31.05.2023, 16:06
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Об этом заявил Хренин.
В белорусских вузах все студенты будут изучать начальную военную подготовку. Об этом в среду 31 мая рассказал министр обороны Виктор Хренин.
По его словам, в вузах Беларуси начальная военная подготовка будет преподаваться всем студентам. Глава Минобороны добавил, что был принят совместный документ с Министерством образования.
Напомним, что в Беларуси в первом чтении приняли законопроект о «народном ополчении».