Генерал-майор СБУ: Российские добровольцы могут оторвать от РФ часть территорий 1 31.05.2023, 16:22

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Виктор Ягун

Коллаж: Главред

Эти люди стали реальной проблемой для российских властей.

Если российские добровольцы, заходя в РФ, смогут сконцентрировать значительные силы, то они могут оторвать какую-то территорию России, пишет unian.net.

- Если российские добровольцы смогут подтянуть более 2-3 тыс. человек и их вооружить - это будет серьезная предостережение России относительно развертывания следующих боевых действий на территории Украины. Сейчас огромная проблема, как привлечь этих людей. Эти люди - это реальная проблема РФ. Есть реальная возможность привлечения человеческих ресурсов, потому что они показали другой путь борьбы с путинским режимом, - сказал генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун.

Он согласен доверять этим людям в том, что они имеют серьезные намерения по освобождению РФ. По мнению эксперта, добровольцы могут устроить на территории, которую возьмут под контроль, что-то вроде Другой России.

- То, что они нам сейчас помогают и нам это на пользу - это 100%. Им надо значительное количество людей. Если они смогут в какой-то определенный момент гарантировать, что заходя в Россию они смогут сконцентрировать значительные силы, то они могут и оторвать какую-то территорию от России. Устроить что-то вроде другой России. Вызвать определенные беспорядки, - подытожил Ягун.

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