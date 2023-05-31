Вынесенная за скобки Россия Ян Валетов

31.05.2023, 16:48

Ян Валетов

Фото: Odessa Daily

У любого действия есть последствия.

Мы перестали подпевать России и получили войну.

Она стала для нас неизбежной в тот момент, когда было принято решение строить новую Украину на европейских принципах. Дело не в НАТО, не в Антироссии или русофобии. Дело в том, что империя столько лет якорила Украину всеми доступными способами, не для того, чтобы в один прекрасный момент отпустить ее на волю. Все эти скрепы, ортодоксальное православие, адаптация культурных ориентиров, свой вариант исторических событий - якоря, призванные оставить Украину «навеки вместе».

Война между империей и Украиной, начавшаяся в веке 21 стала неминуемой еще в 1654 году. Я не обсуждаю решения Хмельницкого и существование альтернатив на тот момент времени. Я просто говорю о том, что действия иногда имеют далеко идущие последствия. Временный союз, преследующий весьма меркантильные цели, может оказаться союзом на века. Такими братскими объятиями, что и не вырвешься. Мы снова запустили механизм в 1991.

Россия выбрала войну - она всегда из всех возможностей выбирает войну - и последствия для неё неминуемо наступят.

В принципе, они уже наступили. Просто не все еще стало для россиян очевидным, хотя процессы уже идут.

Страна, воюющая против тенденций мирового развития, обречена на поражение. Она способна нанести ущерб тем, кто воюет против нее, но не способна силовым методом поменять вектор, по которому движется мир. А это значит, что дороги мира и этой страны расходятся.

Мировая экономика достаточно просто компенсирует ущерб, нанесенный войной одной из своих стран, а вот агрессор обречен быть выброшенным на обочину мировых процессов, вынесен за скобки на многие годы. Такое наказание за нарушение мирного мирового уклада чревато отставанием навсегда. Во всех областях: от технических до творческих. Практически это экономическая, научная и культурная смерть. Отложенная смерть, потому что многие процессы еще будут идти по инерции, но неизбежная, так как в нынешней системе ценностей ни одна страна не способна развиваться автономно.

Изоляция - это регресс и угасание.

Aftermate.

Туда им и дорога.

Ян Валетов, Telegram

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