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Шустер: Переворот в Беларуси будет, а НАТО придется его поддержать

  • 31.05.2023, 16:51
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Шустер: Переворот в Беларуси будет, а НАТО придется его поддержать
Савик Шустер

Белорусы не дадут своей стране стать частью РФ.

Журналист и телеведущий Савик Шустер считает, что в Беларуси произойдет переворот. Об этом он рассказал в интервью главному редактору издания «Гордон» Алесе Бацман, комментируя заявление бывшего командующего сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака о такой возможности.

23 мая Скшипчак, реагируя на появление в Белгородской области РФ подразделений легиона «Свобода России» и «Русского добровольческого корпуса», допустил, что «подобные акции вскоре могут пройти и на территории Беларуси». Он выразил надежду, что в Беларуси это приведет к восстанию, и сказал, что «Лукашенко этого боится».

«Почему-то мне кажется, что он прав», – отреагировал Шустер. 

Он продолжил, что НАТО «из этой истории не сможет выйти сухим из воды» и Альянсу нужно будет участвовать в этих процессах.

«Белорусские ребята воюют в рядах украинской армии вместе с украинской армией. Я некоторых ребят из белорусской оппозиции встречал Вильнюсе, их друзья – на фронте в Украине. В общем, это все ребята… Они такие, они правда снимают кроссовки и становятся на лавочку во время протестов, чтобы не испачкать лавочку, это правда, что они такие деликатные, такие законопослушные. Но с другой стороны, они очень дорожат своей независимостью и свободой. Особенно – молодое поколение, это чувствуется, это правда. И я думаю, что очень многие. Не пятая колонна, там она огромная, мы понимаем, что туда насадили столько агентов русских, что [они] всюду: и в Генеральном штабе, и в минобороны, и Лукашенко – в общем, все», – отреагировал телеведущий. 

По оценке Шустера, население Беларуси не допустит, что «независимость, свобода просто уйдут» и страна станет частью России.  

«Власть Лукашенко уже начинает прибегать к таким методам, которые в общем-то никого не остановят, поэтому я согласен с министром Польши: это будет. Я не знаю, будет ли это военный переворот или какой-нибудь еще переворот. Ну, ребята с оружием в конце концов. Это в 2020 году было без оружия, а сейчас с оружием, поэтому это другая история», – резюмировал телеведущий. 

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