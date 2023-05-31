The Atlantic: У Кремля проблемы с безопасностью 3 31.05.2023, 17:02

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Украинские атаки достигли своей психологической цели.

Владимир Путин сохраняет свою власть, обещая россиянам, что у него, как он выразился в 2010 году, все под контролем. Атака на юге Белгородской области на этой неделе, начатая с территории Украины, вызвала бы тревогу при любых обстоятельствах, но позирование Путина как того, кто все контролирует, делает ее особенно сложной для объяснения.

Об этом в статье The Atlantic пишет Анна Немцова, добавляя, что ряд плохих новостей за этот месяц указывает россиянам на то, что их система безопасности разрушается. Первоначально был удар беспилотника по крыше резиденции Путина в Кремле 4 мая.

«Теперь рейд в Белгородскую область демонстрирует, что через полтора года войны у ФСБ, отвечающей за границы, нет достаточного количества людей для защиты от небольших подразделений, атакующих со стороны Украины. Россия даже не смогла защитить расположенное вблизи хранилище компонентов ядерного оружия, известное под названием «Белгород-22». Вместо этого она просто вывезла эти материалы», - говорится в статье.

Россияне в приграничных регионах начинают понимать, что война, разрушившая десятки городов и сел в Украине, приходит на их собственную землю. Казалось, что Белгород никто не защищает, поэтому во вторник местные жители потребовали ответа от своего губернатора Вячеслава Гладкова в прямом чате на странице социальной сети VK. Губернатор Гладков зачитал вопрос вслух: «Говорили, что все под контролем, что построены укрепления, какие-то пирамиды и так далее, но враг едет в наш областной центр на танках. Почему на границе полно дыр? И это мы еще не говорим о постоянных артиллерийских и минометных обстрелах, о раненых жителях – как так?».

Жалоба казалась достаточно обоснованной. И чем больше информации о рейде появлялось, тем больше этот эпизод рисковал обратить все российское националистическое оправдание войны против Кремля. В конце концов, в рейде участвовали россияне, утверждавшие, что они освобождают Россию от путинского режима.

«Я согласен с вами. У меня гораздо больше вопросов к Министерству обороны, чем у вас», – сказал Гладков, призвав своих слушателей сделать собственные выводы «из ошибок, которые были допущены».

На этой неделе россияне делали выводы довольно быстро. Тысячи людей сели в автомобили и покинули свои села в Белгородской области, не дожидаясь дальнейших объяснений или помощи от служб безопасности. На одном из видео видно, как местные жители пытаются ворваться в старое советское бомбоубежище, крича во всю глотку.

Илья Пономарев – бывший член российского парламента, который сейчас пребывает в изгнании. Он выступает спикером «Легиона Свободы России», антикремлевской группы, проникшей в Белгородскую область.

«Пономарев рассказал мне, что солдаты легиона были «всего в четырех километрах» от ядерного хранилища «Белгород-22», и целью группы было продемонстрировать россиянам, что их граница незащищена. Похоже, что эта атака достигла своей психологической цели», – пишет Немцова.

Националистический российский телеканал «Царьград» вынес в заголовок программы вопрос о том, не напоминает ли «специальная военная операция» в Украине Вторую Чеченскую войну после года «бомбардировок... российских регионов». Сравнение вызвало темные воспоминания о боевых действиях, убивших тысячи мирных людей на Северном Кавказе и создавших потоки внутренних мигрантов. Теперь россияне снова стали внутренне перемещенными лицами.

«Это просто шок, на юге нет безопасного места. Этой войне, убийствам нет конца, и никто не говорит нам, когда и как она кончится. Шутки и угрозы ядерными грибами не смешные. Если единственное решение – это ядерный удар по Америке, то у нас у всех серьезные проблемы», – сказала 72-летняя Нина Михайлова, пенсионерка из Краснодарского края России.

Член городского совета Санкт-Петербурга Борис Вишневский стал одним из немногих оппозиционеров, оставшихся в системе власти России. Он отметил, что российские генералы могут «пообещать нам уничтожить все живое на нашем пути», но тогда они столкнутся с проблемой, что «ФСБ, действительно отвечающая за защиту границ, занята охотой и заключением россиян за их сообщения в социальных сетях».

«На этой неделе некоторые из моих российских друзей рассказали, что ходят с открытыми ртами в абсолютном шоке. «Границу должна охранять ФСБ, но они этого не делают, они просто все больше и больше похожи на тупых бандитов», - сказал мне во вторник бывший российский депутат Геннадий Гудков, который и сам ветеран КГБ. Как и многие его друзья и коллеги в Москве, он вздрогнул, услышав новости о танках и бронетехнике, которые беспрепятственно входили из Украины в Россию. Ничто не было под контролем», – пишет Немцова.

Путин делает вид, что любит историю. Пока его спецслужбы занимались событиями в Белгороде, он смотрел на французскую карту, якобы датированную серединой 17 века, со словом «Украина» на ней, но все равно настаивал на том, что Украины не существовало до советских времен.

Между тем, Евгений Пригожин, контролирующий группу наемников «Вагнер», строит политический капитал на каждой неудаче российских военных. Когда началось наступление из Украины, и легион захватывал село за селом, Пригожин в своем Telegram-канале набросился на армию России: «Вместо того чтобы гарантировать безопасность государства, одни делят деньги, а другие выставляют себя на посмешище. Нет ни руководства, ни желания, ни личностей, готовых защищать свою страну».

Украина, однако, становится только сильнее, по словам Пригожина: «В начале нашей спецоперации у Украины было 500 танков, а сейчас у них 5 тысяч. Если раньше 20 тысяч их людей умели воевать, то теперь 400 тысяч умеют воевать. Выходит, что мы их очень сильно милитаризовали».

Пригожин предсказал апокалиптический конец для путинского режима в результате нападения на Белгород. «Люди выйдут на улицы с вилами», – сказал он российским СМИ. Когда этот день наступит, предупреждает он, он сам будет тем, кто возьмет ситуацию под контроль: «А потом придем мы».

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