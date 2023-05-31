закрыть
31 мая 2023, среда, 18:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Беларусь причастна к похищению украинских детей

4
  • 31.05.2023, 17:03
  • 2,768
Беларусь причастна к похищению украинских детей

Об этом заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Украинские власти подтверждают, что через территорию Беларуси при участии властей страны происходило принудительное перемещение украинских детей и военнопленных.

Об этом заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

- У нас есть подтверждение того, что через территорию Беларуси при непосредственном участии властей Беларуси происходило как принудительное перемещение украинских детей, гражданских заложников, так и военнопленных, – сказал он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Положить диктатора на лопатки
Положить диктатора на лопатки Артем Черников
Срочно требуется механик гильотины
Срочно требуется механик гильотины Владимир Халип
Птичку жалко?
Птичку жалко? Ирина Халип
Путин, с вещами на выход
Путин, с вещами на выход Евгений Магда