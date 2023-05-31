Беларусь причастна к похищению украинских детей 4 31.05.2023, 17:03

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Об этом заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Украинские власти подтверждают, что через территорию Беларуси при участии властей страны происходило принудительное перемещение украинских детей и военнопленных.

Об этом заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

- У нас есть подтверждение того, что через территорию Беларуси при непосредственном участии властей Беларуси происходило как принудительное перемещение украинских детей, гражданских заложников, так и военнопленных, – сказал он.

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