Беларусь причастна к похищению украинских детей

Беларусь причастна к похищению украинских детей4
- 31.05.2023, 17:03
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Об этом заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.
Украинские власти подтверждают, что через территорию Беларуси при участии властей страны происходило принудительное перемещение украинских детей и военнопленных.
Об этом заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.
- У нас есть подтверждение того, что через территорию Беларуси при непосредственном участии властей Беларуси происходило как принудительное перемещение украинских детей, гражданских заложников, так и военнопленных, – сказал он.