В Белом доме рассказали, когда Украина планирует начать контрнаступление

В Белом доме рассказали, когда Украина планирует начать контрнаступление4
- 31.05.2023, 17:08
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Военные США находятся на связи с украинскими коллегами с момента начала планирования операции.
Украина готовится начать запланированное контрнаступление летом. На Западе, в свою очередь, хотят, чтобы украинская армия была оснащена всем необходимым для проведения этой операции.
С таким заявлением выступил координатор стратегических коммуникаций в Совбезе при администрации президента США Джон Кирби, передает CNN.
По его словам, американская сторона продолжит поставлять в Украину оборонительное вооружение в течение лета. Следующие поставки оружия будут осуществлены уже в недалеком будущем.
Тем временем военные США находятся на связи со своими украинскими коллегами с момента начала планирования контрнаступательной операции.