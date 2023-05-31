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В Белом доме рассказали, когда Украина планирует начать контрнаступление

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  • 31.05.2023, 17:08
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В Белом доме рассказали, когда Украина планирует начать контрнаступление

Военные США находятся на связи с украинскими коллегами с момента начала планирования операции. 

Украина готовится начать запланированное контрнаступление летом. На Западе, в свою очередь, хотят, чтобы украинская армия была оснащена всем необходимым для проведения этой операции. 

С таким заявлением выступил координатор стратегических коммуникаций в Совбезе при администрации президента США Джон Кирби, передает CNN.

По его словам, американская сторона продолжит поставлять в Украину оборонительное вооружение в течение лета. Следующие поставки оружия будут осуществлены уже в недалеком будущем. 

Тем временем военные США находятся на связи со своими украинскими коллегами с момента начала планирования контрнаступательной операции. 

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