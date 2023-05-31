Катар и «Талибан» провели секретные переговоры 2 31.05.2023, 17:23

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Фото: AFP

Встреча прошла в афганском Кандагаре.

Премьер-министр Катара Мухаммед бин Абдулрахман Аль-Тани провел тайные переговоры с верховным лидером «Талибан» Хайбатуллой Ахундзадой по урегулированию напряженности с международным сообществом

Об этом сообщает Reuters.

Отмечено, что состоявшаяся 12 мая в афганском городе Кандагар встреча свидетельствует о готовности правителей Афганистана обсудить пути прекращения изоляции режима. Это первые переговоры талибов с иностранным лидером.

По данным анонимного собеседника Reuters, стороны, в частности, обсудили необходимость положить конец запретам «Талибана» на образование для девушек и трудоустройство женщин.

Отмечается, что администрация президента США Джо Байдена была проинформирована о переговорах и «координирует все вопросы, которые поднимались на встрече», включая дальнейший диалог с «Талибаном»

«Встреча является дипломатическим успехом для Катара, который критиковал ограничения «Талибана» в отношении женщин, одновременно используя давние связи с исламистским движением, чтобы подтолкнуть международное сообщество к более глубокому взаимодействию с Кабулом», - пишет Reuters.

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