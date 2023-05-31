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Названы лучшие семейные автомобили 2023 года

  • 31.05.2023, 17:43
  • 1,772
Названы лучшие семейные автомобили 2023 года

Они имеют множество преимуществ перед конкурентами.

Британские эксперты назвали лучшие семейные автомобили 2023 года. В рейтинг вошли только современные модели, которые можно купить новыми в Европе. Рейтинг опубликовали на сайте What Car.

Семейные автомобили все еще пользуются большим спросом, несмотря на рост числа новых кроссоверов. Остается широкий выбор моделей, сражающихся в этом высококонкурентном секторе рынка.

Эксперты протестировали десятки семейных автомобилей и определили десятку своих фаворитов. По их словам, эти модели имеют множество преимуществ перед другими авто.

ТОП-10 лучших семейных автомобилей 2023 года:

10. BMW 1 Series

BMW 1 Series приятно удивляет отточенной управляемостью и высоким качеством сборки. Также у модели приятный интерьер и удобная информационно-развлекательная система.

Плюсы:

высокое качество сборки;

приятное управление;

удобная информационно-развлекательная система.

Минусы:

не самый высокий уровень безопасности;

не самое богатое оснащение;

плохая шумоизоляция.

9. Ford Focus

Ford Focus подходит для тех, кому важно приятное управление. Также модель предлагает неплохой уровень комфорта и низкий расход топлива.

Плюсы:

приятное управление;

богатое оснащение;

много места сзади.

Минусы:

высокая стоимость;

неприятный интерьер;

не самый вместительный багажник.

8. Volkswagen ID.3

Volkswagen ID.3 предлагает отличный компромисс для тех, кому трудно пересесть на электромобиль. Этот электрокар обладает некоторыми повадками авто с ДВС, но предлагает неплохую динамику разгона и отсутствие шума от двигателя.

Плюсы:

большой запас хода;

неплохая динамика разгона;

приятное управление.

Минусы:

неприятный интерьер;

медленная скорость зарядки;

неудобная информационно-развлекательная система.

7. Cupra Born

Испанский электромобиль Cupra Born от Seat, основан на Volkswagen ID.3. Эта модель имеет более роскошный интерьер и отточенное управление.

Плюсы:

большой запас хода;

приятное управление;

хорошая шумоизоляция.

Минусы:

высокая стоимость;

неудобная информационно-развлекательная система;

жесткая подвеска.

6. Skoda Scala

Skoda Scala предлагает множество преимуществ на небольшую стоимость. Экспертов приятно удивила комфортная подвеска модели и просторный интерьер.

Плюсы:

комфортная подвеска;

просторный интерьер;

низкая стоимость.

Минусы:

плохая шумоизоляция;

быстро дешевеет при перепродаже;

неприятный интерьер.

5. Skoda Octavia

Skoda Octavia выделяется на фоне конкурентов высоким уровнем практичности. Вместительный багажник на 600 литров позволит с легкостью перевозить габаритные вещи.

Плюсы:

приятный интерьер;

вместительный багажник;

низкий расход топлива.

Минусы:

неудобные органы управления внутри;

неприятное управление;

неудобная информационно-развлекательная система.

4. Audi A3

Audi A3 предлагает высокий уровень роскоши для своего класса и отточенную управляемость. Эксперты отметили большой выбор двигателей на выбор.

Плюсы:

приятное управление;

удобные сиденья;

мощные и экономные двигатели.

Минусы:

качество интерьера могло быть лучше;

неудобная информационно-развлекательная система;

низкий уровень надежности.

3. Seat Leon

Seat Leon отлично подходит для тех, кто ищет практичный, но нескучный автомобиль. Эксперты также похвалили модель за богатую комплектацию.

Плюсы:

приятное управление;

много места сзади;

богатое оснащение.

Минусы:

жесткая подвеска;

плохая шумоизоляция;

неудобная информационно-развлекательная система.

2. Toyota Corolla

Toyota Corolla приятно удивляет очень низким расходом топлива. В среднем гибридная версия расходует менее 6 литров топлива на 100 км.

Плюсы:

низкий расход топлива;

комфортная подвеска;

богатое оснащение.

Минусы:

мало места сзади;

устаревшая информационно-развлекательная система;

приборная панель неудобная.

1. Honda Civic

Эксперты признали Honda Civic лучшим автомобилем в своем классе. Модель обладает отличным балансом между практичностью и спортивностью.

Плюсы:

низкий расход топлива;

вместительный багажник;

богатое оснащение.

Минусы:

высокая стоимость;

мало места сзади;

плохая шумоизоляция.

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