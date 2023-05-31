Названы лучшие семейные автомобили 2023 года
- 31.05.2023, 17:43
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Они имеют множество преимуществ перед конкурентами.
Британские эксперты назвали лучшие семейные автомобили 2023 года. В рейтинг вошли только современные модели, которые можно купить новыми в Европе. Рейтинг опубликовали на сайте What Car.
Семейные автомобили все еще пользуются большим спросом, несмотря на рост числа новых кроссоверов. Остается широкий выбор моделей, сражающихся в этом высококонкурентном секторе рынка.
Эксперты протестировали десятки семейных автомобилей и определили десятку своих фаворитов. По их словам, эти модели имеют множество преимуществ перед другими авто.
ТОП-10 лучших семейных автомобилей 2023 года:
10. BMW 1 Series
BMW 1 Series приятно удивляет отточенной управляемостью и высоким качеством сборки. Также у модели приятный интерьер и удобная информационно-развлекательная система.
Плюсы:
высокое качество сборки;
приятное управление;
удобная информационно-развлекательная система.
Минусы:
не самый высокий уровень безопасности;
не самое богатое оснащение;
плохая шумоизоляция.
9. Ford Focus
Ford Focus подходит для тех, кому важно приятное управление. Также модель предлагает неплохой уровень комфорта и низкий расход топлива.
Плюсы:
приятное управление;
богатое оснащение;
много места сзади.
Минусы:
высокая стоимость;
неприятный интерьер;
не самый вместительный багажник.
8. Volkswagen ID.3
Volkswagen ID.3 предлагает отличный компромисс для тех, кому трудно пересесть на электромобиль. Этот электрокар обладает некоторыми повадками авто с ДВС, но предлагает неплохую динамику разгона и отсутствие шума от двигателя.
Плюсы:
большой запас хода;
неплохая динамика разгона;
приятное управление.
Минусы:
неприятный интерьер;
медленная скорость зарядки;
неудобная информационно-развлекательная система.
7. Cupra Born
Испанский электромобиль Cupra Born от Seat, основан на Volkswagen ID.3. Эта модель имеет более роскошный интерьер и отточенное управление.
Плюсы:
большой запас хода;
приятное управление;
хорошая шумоизоляция.
Минусы:
высокая стоимость;
неудобная информационно-развлекательная система;
жесткая подвеска.
6. Skoda Scala
Skoda Scala предлагает множество преимуществ на небольшую стоимость. Экспертов приятно удивила комфортная подвеска модели и просторный интерьер.
Плюсы:
комфортная подвеска;
просторный интерьер;
низкая стоимость.
Минусы:
плохая шумоизоляция;
быстро дешевеет при перепродаже;
неприятный интерьер.
5. Skoda Octavia
Skoda Octavia выделяется на фоне конкурентов высоким уровнем практичности. Вместительный багажник на 600 литров позволит с легкостью перевозить габаритные вещи.
Плюсы:
приятный интерьер;
вместительный багажник;
низкий расход топлива.
Минусы:
неудобные органы управления внутри;
неприятное управление;
неудобная информационно-развлекательная система.
4. Audi A3
Audi A3 предлагает высокий уровень роскоши для своего класса и отточенную управляемость. Эксперты отметили большой выбор двигателей на выбор.
Плюсы:
приятное управление;
удобные сиденья;
мощные и экономные двигатели.
Минусы:
качество интерьера могло быть лучше;
неудобная информационно-развлекательная система;
низкий уровень надежности.
3. Seat Leon
Seat Leon отлично подходит для тех, кто ищет практичный, но нескучный автомобиль. Эксперты также похвалили модель за богатую комплектацию.
Плюсы:
приятное управление;
много места сзади;
богатое оснащение.
Минусы:
жесткая подвеска;
плохая шумоизоляция;
неудобная информационно-развлекательная система.
2. Toyota Corolla
Toyota Corolla приятно удивляет очень низким расходом топлива. В среднем гибридная версия расходует менее 6 литров топлива на 100 км.
Плюсы:
низкий расход топлива;
комфортная подвеска;
богатое оснащение.
Минусы:
мало места сзади;
устаревшая информационно-развлекательная система;
приборная панель неудобная.
1. Honda Civic
Эксперты признали Honda Civic лучшим автомобилем в своем классе. Модель обладает отличным балансом между практичностью и спортивностью.
Плюсы:
низкий расход топлива;
вместительный багажник;
богатое оснащение.
Минусы:
высокая стоимость;
мало места сзади;
плохая шумоизоляция.