В Вильнюсе прошла акция солидарности с белорусскими политзаключенными 1 31.05.2023, 17:56

Белорусы Литвы собрались перед офисом Еврокомиссии.

31 мая в Вильнюсе перед офисом Еврокомиссии прошла акция солидарности с белорусскими политзаключенными. Об этом сайту Charter97.org сообщил заместитель председателя партии «Народная Грамада» Евгений Вильский.

«Эта акция лишь одна из многих действий проводимых партией «Народная Грамада», направленных на привлечение внимания к теме белорусских политических заключенных.

«Народную Грамаду» поддержали представители белорусско-литовского фонда «Дапамога» и многие другие белорусские организации в Литве», — сообщил Вильский.

Сегодня исполнилось ровно 3 года нахождения в тюрьме лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича. О Николае нет известий уже 111 дней.

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