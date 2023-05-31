Германия закрывает почти все свои консульства в России 31.05.2023, 18:02

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Также Берлин закрывает почти все российские генконсульства в ФРГ.

Правительство Германии решило закрыть три из пяти своих консульств в России, а также почти все российские генконсульства в ФРГ. Об этом заявил представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Кристофер Бургер.

До ноября Германия закроет свои консульства в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске, чтобы «выполнить установку России по сокращению нашего персонала», отметил Бургер. По его словам, их деятельность уже была значительно ограничена. Консульства в Москве и Санкт-Петербурге продолжат работать в прежнем режиме.

Такое решение Берлин принял в ответ на введение российскими властями лимита на число работников немецкого посольства и смежных органов. Ранее Москва ограничила их количество до 350 человек. По словам Бургера, это был «шаг к эскалации».

«Что касается российского присутствия в Германии, принято решение на условиях взаимности — с целью соблюсти паритет обоюдного присутствия как в кадровом, так и структурном отношении. В этой связи мы решили отозвать согласие на деятельность четырех из пяти российских генконсульств в Германии», — сказал Бургер.

Власти Германии уведомили об этом российский МИД, а также потребовали незамедлительно начать процесс закрытия генконсульств и завершить его до 31 декабря 2023 года. При этом посольство РФ в Берлине продолжит работать.

В апреле Германия организовала массовую высылку российских дипломатов из страны. В Берлине объяснили такую меру необходимостью снизить активность спецслужб России.

После этого Москва выслала сотни граждан Германии, работающих в сферах культуры и образования. Это коснулось учителей школы имени Фридриха Йозефа Гааза при посольстве Германии, работников Гёте-института, а также дипломатов и культурных посредников. МИД ФРГ пытался отговорить Москву от этого, но решение все равно было принято. В Берлине посчитали такие действия «односторонними, необоснованными и непонятными».

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