закрыть
31 мая 2023, среда, 18:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Германия закрывает почти все свои консульства в России

  • 31.05.2023, 18:02
  • 1,668
Германия закрывает почти все свои консульства в России

Также Берлин закрывает почти все российские генконсульства в ФРГ.

Правительство Германии решило закрыть три из пяти своих консульств в России, а также почти все российские генконсульства в ФРГ. Об этом заявил представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Кристофер Бургер.

До ноября Германия закроет свои консульства в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске, чтобы «выполнить установку России по сокращению нашего персонала», отметил Бургер. По его словам, их деятельность уже была значительно ограничена. Консульства в Москве и Санкт-Петербурге продолжат работать в прежнем режиме.

Такое решение Берлин принял в ответ на введение российскими властями лимита на число работников немецкого посольства и смежных органов. Ранее Москва ограничила их количество до 350 человек. По словам Бургера, это был «шаг к эскалации».

«Что касается российского присутствия в Германии, принято решение на условиях взаимности — с целью соблюсти паритет обоюдного присутствия как в кадровом, так и структурном отношении. В этой связи мы решили отозвать согласие на деятельность четырех из пяти российских генконсульств в Германии», — сказал Бургер.

Власти Германии уведомили об этом российский МИД, а также потребовали незамедлительно начать процесс закрытия генконсульств и завершить его до 31 декабря 2023 года. При этом посольство РФ в Берлине продолжит работать.

В апреле Германия организовала массовую высылку российских дипломатов из страны. В Берлине объяснили такую меру необходимостью снизить активность спецслужб России.

После этого Москва выслала сотни граждан Германии, работающих в сферах культуры и образования. Это коснулось учителей школы имени Фридриха Йозефа Гааза при посольстве Германии, работников Гёте-института, а также дипломатов и культурных посредников. МИД ФРГ пытался отговорить Москву от этого, но решение все равно было принято. В Берлине посчитали такие действия «односторонними, необоснованными и непонятными».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Положить диктатора на лопатки
Положить диктатора на лопатки Артем Черников
Срочно требуется механик гильотины
Срочно требуется механик гильотины Владимир Халип
Птичку жалко?
Птичку жалко? Ирина Халип
Путин, с вещами на выход
Путин, с вещами на выход Евгений Магда