Более 15% белорусских школьников курят электронные сигареты
- 31.05.2023, 18:07
Такую статистику привел глава странового офиса ВОЗ в Беларуси.
Более 15% белорусских школьников курят электронные сигареты. Такую статистику привел глава странового офиса ВОЗ в Беларуси Сергей Диордица.
«Электронные сигареты, как и обычные, содержат никотин. Вдыхание никотина имеет длительные и разрушительные последствия на мозг, который развивается. Употребление никотина в подростковом возрасте может способствовать снижению концентрации внимания, нарушению процессов запоминания, обучения и контроля своих импульсов, а также повышению риска будущей зависимости от других наркотических веществ и соединений», — цитирует БелТА слова Диордицы.
Он заявил, что в рекламе изделия из нагреваемого табака или электронные сигареты часто пропагандируют как продукты с так называемым пониженным риском или более чистую альтернативу. Но безвредной табачной продукции не существует, добавил представитель ВОЗ.