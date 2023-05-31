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Более 15% белорусских школьников курят электронные сигареты

  • 31.05.2023, 18:07
Более 15% белорусских школьников курят электронные сигареты

Такую статистику привел глава странового офиса ВОЗ в Беларуси.

Более 15% белорусских школьников курят электронные сигареты. Такую статистику привел глава странового офиса ВОЗ в Беларуси Сергей Диордица.

«Электронные сигареты, как и обычные, содержат никотин. Вдыхание никотина имеет длительные и разрушительные последствия на мозг, который развивается. Употребление никотина в подростковом возрасте может способствовать снижению концентрации внимания, нарушению процессов запоминания, обучения и контроля своих импульсов, а также повышению риска будущей зависимости от других наркотических веществ и соединений», — цитирует БелТА слова Диордицы.

Он заявил, что в рекламе изделия из нагреваемого табака или электронные сигареты часто пропагандируют как продукты с так называемым пониженным риском или более чистую альтернативу. Но безвредной табачной продукции не существует, добавил представитель ВОЗ.

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