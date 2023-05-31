Оппозиция в ЮАР призывает арестовать Путина, если он приедет в страну 5 31.05.2023, 18:35

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В Демократическом альянсе заявили, что страна должна выполнять свои обязательства.

Ведущая оппозиционная партия ЮАР Демократический альянс призывает власти арестовать российского диктатора Владимира Путина, если он приедет в страну. Об этом сказано в заявлении на сайте партии.

Политсила подала иск в суд с требованием задержать Путина и передать его Международному уголовному суду, если он появится в ЮАР на саммите БРИКС в августе. В Демократическом альянсе заявили, что страна должна выполнять свои обязательства в соответствии с Римским статутом, а «сага Аль-Башира не должна повториться».

Как пишет Politico, в 2015 году правительство ЮАР не помешало тогдашнему президенту Судана Омару аль-Баширу покинуть страну после саммита Африканского союза, несмотря на два ордера МУС за геноцид и военные преступления в регионе Дарфур. Аль-Башир был отправлен в отставку и арестован в 2019 году.

Министр по вопросам госпредприятий ЮАР Обед Бапела заявил, что страна хочет изменить законодательство, чтобы иметь право решать, арестовывать ли глав государств по ордеру МУС.

Также ЮАР решила предоставить «дипломатический иммунитет» для двух встреч официальных лиц, представляющих страны БРИКС.

ЮАР пригласила российского диктатора Путина принять участие в саммите БРИКС в августе. В то же время 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест по делу о депортации украинских детей в РФ. В Кремле говорят, что еще окончательно не решили, поедет ли диктатор.

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