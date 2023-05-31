Азаренко вышла во второй круг Ролан Гарроса в парном разряде 2 31.05.2023, 19:28

Виктория Азаренко

В одиночном разряде теннисистка уже выбыла.

В парном разряде на открытом чемпионате Франции по теннису белоруска Виктория Азаренко и бразильянка Беатрис Хадад Мая стартовали с победы.

В 1/32 финала их дуэт разгромил эстонско-словацкую пару Кая Канепи / Тереза Михаликова — 6:0, 6:1. Матч продолжался 56 минут.

В 1/16 финала белорусско-бразильский дуэт встретится с американками и Джессикой Пегулой.

В одиночном разряде Ролан Гаррос Виктория Азаренко, как и ряд других белорусских теннисисток, уже выбыла из соревнований.

В матче 1/32 финала Открытого чемпионата Франции по теннису белоруска Арина Соболенко (2-й номер в рейтинге WTA) в одиночном разряде победила соотечественницу Ирину Шиманович (214). Соболенко одержала победу со счетом 7:5, 6:2.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».