В Беларуси дорожает коммуналка 31.05.2023, 19:54

С 1 июня.

В Беларуси подорожает коммуналка с 1 июня 2023 года. Тарифы на ряд коммунальных услуг увеличатся с четверга 1 июня. Глава МАРТ Алексей Богданов отметил, что первый этап подорожания состоялся с 1 января 2023 года, а второй запланирован на 1 июня. Он добавил, что будут повышены тарифы на тепловую энергию для населения.

Тем временем портал Myfin.by подсчитал, на сколько вырастут тарифы на электрическую и тепловую энергию, а также на природный и сжиженный газ. Общая сумма повышения составит 4,39 рубля в расчете на типовую двухкомнатную квартиру, в которой проживают три человека при нормативном потреблении ими услуг. Что касается тарифа на теплоснабжение (отопление и подогрев воды), то он увеличится до 24,7187 (ранее 21,9245 рубля) за 1 Гкал. Для тех, у кого имеются счетчики или также индивидуальные газовые отопительные приборы, 1 кубометр газа вырастет с 0,1993 до 0,2062 рубля.

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