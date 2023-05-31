Forbes назвал самые дорогие футбольные клубы мира
- 31.05.2023, 21:41
«Реал» возглавил рейтинг.
Мадридский «Реал» возглавил рейтинг 30 самых дорогих клубов мира 2023 года по версии Forbes.
Forbes оценил стоимость испанского клуба в $6,07 млрд. Второе и третье места занимают «Манчестер Юнайтед» ($6 млрд) и «Барселона» ($5,51 млрд) соответственно.
Всего в топ-10 вошло шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ), а в топ-30 попали семь команд североамериканской MLS.
Средняя стоимость клубов в топ-20 составила $2,89 млрд, что на 14% больше, чем в прошлом году.
В 2022-м рейтинг возглавлял «Реал» ($5,1 млрд), а «Барселона» ($5 млрд) опережала МЮ ($4,6 млрд).
Топ-10 самых дорогих клубов мира по версии Forbes
1. «Реал» — $6,07 млрд
2. «Манчестер Юнайтед» — $6 млрд
3. «Барселона» — $5,51 млрд
4. «Ливерпуль» — $5,29 млрд
5. «Манчестер Сити» — $4,99 млрд
6. «Бавария» — $4,86 млрд
7. «Пари Сен-Жермен» — $4,21 млрд
8. «Челси» — $3,1 млрд
9. «Тоттенхэм» — $2,8 млрд
10. «Арсенал» — $2,26 млрд