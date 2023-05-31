Forbes назвал самые дорогие футбольные клубы мира 31.05.2023, 21:41

«Реал» возглавил рейтинг.

Мадридский «Реал» возглавил рейтинг 30 самых дорогих клубов мира 2023 года по версии Forbes.

Forbes оценил стоимость испанского клуба в $6,07 млрд. Второе и третье места занимают «Манчестер Юнайтед» ($6 млрд) и «Барселона» ($5,51 млрд) соответственно.

Всего в топ-10 вошло шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ), а в топ-30 попали семь команд североамериканской MLS.

Средняя стоимость клубов в топ-20 составила $2,89 млрд, что на 14% больше, чем в прошлом году.

В 2022-м рейтинг возглавлял «Реал» ($5,1 млрд), а «Барселона» ($5 млрд) опережала МЮ ($4,6 млрд).

Топ-10 самых дорогих клубов мира по версии Forbes

1. «Реал» — $6,07 млрд

2. «Манчестер Юнайтед» — $6 млрд

3. «Барселона» — $5,51 млрд

4. «Ливерпуль» — $5,29 млрд

5. «Манчестер Сити» — $4,99 млрд

6. «Бавария» — $4,86 млрд

7. «Пари Сен-Жермен» — $4,21 млрд

8. «Челси» — $3,1 млрд

9. «Тоттенхэм» — $2,8 млрд

10. «Арсенал» — $2,26 млрд

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