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С начала года мировые IT-компании уволили более 200 тысяч сотрудников

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  • 31.05.2023, 23:24
С начала года мировые IT-компании уволили более 200 тысяч сотрудников

С середины января количество уволенных увеличилось более чем в восемь раз.

Американская компания Amazon проводит беспрецедентные сокращения

Количество сокращений в технологическом секторе по итогам 2023 года значительно превысит показатель за прошлый год.

С начала года более 200 тысяч работников технологической сферы в мире потеряли рабочие места. Об этом пишет MarketWatch.

Отмечается, что с середины января количество уволенных увеличилось более чем в восемь раз.

Данные, собранные порталом Layoffs.fyi, свидетельствуют о том, что количество сокращений в техсекторе по итогам 2023 года значительно превысит показатель за прошлый год.

Так, с начала этого года 718 техкомпаний сократили 200 040 человек. По итогам прошлого года 1024 компаний уволили более 154 тысяч сотрудников.

В частности, на прошлой неделе Alibaba заявила о сокращении штата «облачного» подразделения на 7%, а Meta Platforms Inc. начала третий в этом году раунд увольнений.

В число техкомпаний, объявивших об увольнениях в этом году, входят американские Amazon, Electronic Arts, Roku Inc. (SPB: ROKU), Palantir Technologies, Twilio, DocuSign, Salesforce, Zoom Video Communications, eBay, Dell Technologies, PayPal Holdings, International Business Machines, Intel, Microsoft, Alphabet, а также немецкая SAP и шведская Spotify Technology.

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