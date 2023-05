Бизнесвумен из Гродно представит Европу на конкурсе красивейших замужних женщин мира 4.05.2023, 2:23

Конкурс пройдет в США.

Гродненская бизнес-леди и мама двоих детей Лана Глумакова представит Европу на международном конкурсе красоты среди замужних женщин Mrs Globe, который пройдет в июне в США. Ее можно поддержать в электронном голосовании, правда, не бесплатно, пишет Hrodna.life.

«В июне я лечу на самый яркий и престижный конкурс Mrs Globe — для того, чтобы представить на нем Европу! Сплю и вижу. Мечтаю. Готовлюсь. Держите за меня кулачки», — написала Лана Глумакова в Facebook.

Лане 41 год. Она бизнесвумен, основательница гродненского рекламного агентства «На ура» и спа-салона «Honey Day», соорганизатор благотворительного проекта «Хвалi Дабрынi», а еще мать двоих детей.

Напомним, в октябре прошлого года гродненку выбрали красивейшей замужней женщиной Европы на конкурсе Mrs. Europe Globe. В 2020 году она уже представляла Беларусь на международной версии конкурса, а также была финалисткой конкурса «Миссис мира Беларусь 2018».

Mrs Globe — международный конкурс красоты для замужних женщин, который проводится ежегодно с 1996 года. Заявки на участие подают сами женщины — их рассматривает оргкомитет конкурса, затем они проходят собеседование и кастинг у национального директора. Критерии для участия в Mrs Globe простые: нужно быть замужем, желательно иметь детей, обладать активной жизненной позицией и заниматься благотворительностью. Ну и, разумеется, важны внешние данные.

Нынешний конкурс состоится 20−25 июня в США, в этом году у Ланы будут 22 соперницы — за титул будут сражаться замужние дамы из Украины, США, Индии, Израиля, Венесуэлы, Франции, Южной Америки и других стран и регионов.

Сейчас на сайте идет электронное голосование — за 10 долларов можно проголосовать за любую кандидатку. Средства передадут в благотворительный фонд Women In Need Foundation, а победительница виртуального голосования автоматически получит место в качестве финалистки и получит титул Mrs. Globe Choice of the People.

