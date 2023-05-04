Белорусские силовики пытали отца девочки с антивоенным плакатом 5 4.05.2023, 7:48

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Об этом рассказал адвокат Алексея Москалева.

Отец девочки с антивоенным плакатом Алексей Москалев находится в СИЗО-1 Смоленской области России. С ним уже встретился адвокат Владимир Билиенко, которому мужчина рассказал о задержании, избиении белорусскими силовиками и экстрадиции в Россию, сообщает «ОВД-Инфо».

3 мая Билиенко встретился с Москалевым в СИЗО. Алексей рассказал, что его задержали 30 марта в городе Смолевичи восемь белорусских силовиков. При задержании его сильно избили руками и ногами по груди и спине, отбили мышцу на правой ноге, а также нанесли несколько ударов по голове, в том числе били его головой о стену.

Мужчина уточнил, что перед задержанием не звонил никому по телефону, подчеркнув, что телефона у него с собой вообще не было, — ранее СМИ сообщали, что отследить мужчину силовики смогли из-за включенного телефона.

После этого на Москалева надели наручники, очень сильно их затянув, и отвезли в ИВС. Мужчина добавил, что из-за наручников у него до сих пор не восстановилась иннервация кистей рук: он не чувствует больших пальцев. По словам Алексея, в ИВС он провел два-три дня, затем его перевели в тюрьму, где держали около недели.

В Россию его вывезли люди в гражданской одежде на легковом автомобиле без ведомственной маркировки. На территории страны сначала его доставили в ИВС Смоленска, где он пробыл два дня, а затем в СИЗО.

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