Археологи нашли в Ивановском районе артефакты, которым 200 тысяч лет 4.05.2023, 8:27

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Находки делают стоянку в Огово одной из самых древних в пределах Восточной Европы.

Институт истории НАН Беларуси начал новые исследования стоянки каменного века в деревне Огово Ивановского района. Они проводятся совместно с российскими коллегами из Института истории материальной культуры и Института географии РАН.

В ходе раскопок обнаружены артефакты возрастом 200 тыс. лет, сообщили в Академии наук. Среди обнаруженных предметов – кремневые орудия с двусторонней обработкой, чопперы, многочисленные формы дебитажа, скребловидные и нуклевидные формы.

Огово – памятник периода нижнего-раннего среднего палеолита, возрастом около 250 тыс. лет до н.э., что делает его древнейшим на территории Беларуси и одним из самых древних в пределах Восточной Европы.

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