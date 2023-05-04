В Беларуси запретили продавать одежду Gucci
- 4.05.2023, 8:45
А также Stradivarius.
Сотрудники Госстандарта изъяли из продажи партию женской, мужской и детской одежды, сообщили в ведомстве.
Все изделия легпрома якобы не соответствуют техническим регламентам Таможенного союза.
В лаборатории выяснилось, что женские блузы, костюм, брюки, рубашка и блейзер, а также мужские брюки не пропускают воздух. А вот детские платья – жидкость.
При этом сотрудники ведомства изъяли из продажи как товары неизвестных широкому кругу покупателей марок, так и одежду под мировыми брендами Stradivarius (девять видов товаров) и Gucci (детское платье).