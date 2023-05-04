В Беларуси запретили продавать одежду Gucci 4.05.2023, 8:45

А также Stradivarius.

Сотрудники Госстандарта изъяли из продажи партию женской, мужской и детской одежды, сообщили в ведомстве.

Все изделия легпрома якобы не соответствуют техническим регламентам Таможенного союза.

В лаборатории выяснилось, что женские блузы, костюм, брюки, рубашка и блейзер, а также мужские брюки не пропускают воздух. А вот детские платья – жидкость.

При этом сотрудники ведомства изъяли из продажи как товары неизвестных широкому кругу покупателей марок, так и одежду под мировыми брендами Stradivarius (девять видов товаров) и Gucci (детское платье).

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