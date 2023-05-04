закрыть
4 мая 2023, четверг, 8:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси запретили продавать одежду Gucci

  • 4.05.2023, 8:45
В Беларуси запретили продавать одежду Gucci

А также Stradivarius.

Сотрудники Госстандарта изъяли из продажи партию женской, мужской и детской одежды, сообщили в ведомстве.

Все изделия легпрома якобы не соответствуют техническим регламентам Таможенного союза.

В лаборатории выяснилось, что женские блузы, костюм, брюки, рубашка и блейзер, а также мужские брюки не пропускают воздух. А вот детские платья – жидкость.

При этом сотрудники ведомства изъяли из продажи как товары неизвестных широкому кругу покупателей марок, так и одежду под мировыми брендами Stradivarius (девять видов товаров) и Gucci (детское платье).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

А так топали ножками
А так топали ножками Сергей Фурса
Планета Плюк времен отстоя
Планета Плюк времен отстоя Владимир Халип
Зло творится в тишине
Зло творится в тишине Ирина Халип
Как «Пинскдрев» нашел лес в степях Казахстана
Как «Пинскдрев» нашел лес в степях Казахстана Артем Черников