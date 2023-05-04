«Дворец Лукашенко выглядит еще более блекло» 1 4.05.2023, 8:52

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Фото: gazetaby.com

Начался горячий май.

В Брянске сходят поезда с рельс. На территории оккупированного Крыма горят нефтебазы. Начался горячий май, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Но самое интересное - взорвавшиеся беспилотники над Кремлем. Там заявляют, что жертв и пострадавших нет.

На самом деле это не так. Взрывы над Кремлем нанесли непоправимый ущерб подгузникам бункерного и остаткам имиджа «самой надежной» ПВО в мире со всеми ее «аналоговнетами». Пострадать должно и некоторое количество погон.

Со времен Матиаса Руста - это самое серьезное унижение Кремля. И главный эффект - имиджевый и психологический. Скрыть и заретушировать скандал, в результате которого взрывчатка оказалась над Кремлем, не получится. В так любимые сталинские времена уже пачками расстреливали бы прямо у кремлевской стены во внутреннем дворе.

Особенно масштаб унижения видится на фоне того, что до центра Москвы долетели дроны, а массовые ракетные удары по Киеву эффектно нивелируются работой ПВО ВСУ.

Мы уже не раз писали, что еще одним следствием войны станет передел рынка вооружений. Средства ПВО и РЭБ были одной из визитных карточек бункерного и синепалого. Теперь на этом поставлен жирный крест.

Памперсы, кстати, меняют не только в Кремле. Неоспоримый факт, что Москва - это один из самых защищенных городов мира. Но это в теории. Теперь все, что носит это имя окончательно получает коннотацию профанации и известного курса русского корабля. Дворец синепалого на этом фоне выглядит еще более бледно.

Праздники только начинаются. Многочисленные и разнонаправленные удары по тылам - это цветочки.

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