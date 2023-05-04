Московский запах сгоревшего Рейхстага Telegram-канал «СерпомПо»

4.05.2023, 8:57

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Никто от помощи Украине не откажется.

Мутная история с двумя беспилотниками, атаковавшими Кремль этой ночью.

Вопрос не только в том, где были «аналоговнет» системы ПВО, но в другом: кому это надо?

Украине? Зачем?

Президент Зеленский заявил: «Мы не атакуем ни Путина, ни Москву, мы боремся на собственной территории, защищаем свои села и города. Нам оружия не хватает даже для этого. Именно поэтому мы не используем его где-нибудь. У нас дефицит. Мы не можем использовать что-либо и где-нибудь. Мы это оставим трибуналу».

Зато совершенно замечательно высказался нижний спикер Вячеслав Володин. Он простодушно раскрыл карты: «Политики западных стран, накачивающие режим Зеленского оружием, должны осознать, что стали не только спонсорами, но и прямыми соучастниками террористической деятельности».

То есть, получается, что удар беспилотников по Кремлю - послание западным странам? Перестаньте давать оружие Украине, потому что она не только Брянскую, Курскую, Белгородскую области атакует, но и сам Кремль. А раз так, то дело может дойти до «применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим».

Пахнет сгоревшим Рейхстагом.

Если это так, то попытка негодная. Никто от помощи Украине не откажется.

Возможна, конечно, другая версия. Понимая, что дела обстоят плохо, победы в Украине не будет, начальство усиливает напряженность внутри России, стремясь обострить ситуацию. Если это предположение верно, то указанная а заголовке историческая аналогия не лишена смысла.

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