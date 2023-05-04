Евгений Магда: Кремль может сделать Лукашенко предложение, от которого тот не сможет отказаться 4.05.2023, 9:06

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Евгений Магда

Диктатору уже скоро придется задуматься об уходе.

Какая сила заставит Лукашенко поступиться властью? Украинский политолог Евгений Магда в интервью «Свободным новостям» выразил мнение, что Россия давит на белорусского диктатора, чтобы тот оставил свой пост:

– Я думаю, Кремль способен сделать Лукашенко предложение, от которого тот не сможет отказаться. Если мы констатируем, что Лукашенко постоянно сдает белорусский суверенитет, то это возвращает нас к шагреневой коже: шагреневая кожа белорусского суверенитета, которую постоянно уменьшает Лукашенко, становится все меньше и меньше. И уже речь не идет о том, чтобы он самостоятельно танцевал геополитический танец…

– Готов ли Лукашенко реально поступиться властью? В той же Ветке он объявил, что молодые люди «работать не хотят и не умеют. Они не сделают, они не удержат страну».

– Вы знаете, заявления Лукашенко в отношении женщин, молодежи – еще одно свидетельство того, что он не является европейским политиком, хотя Беларусь географически европейское государство и бытует мнение, что на ее территории есть один из географических центров Европы.

Понятно, что Лукашенко не может сказать, как Ельцин в свое время: я устал, я ухожу. Но ему, очевидно, в ближайшее время уже придется искать доводы, чтобы рассказать своим любимым ябатькам о том, как будет проходить транзит власти.

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