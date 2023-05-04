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Ученые назвали факторы, способствующие долгосрочному похудению

  • 4.05.2023, 9:08
Ученые назвали факторы, способствующие долгосрочному похудению

Пропуск приема пищи и специальные таблетки не помогут.

Ученые из Университета штата Огайо выяснили, какие факторы позволяют надолго удержать результат после потери веса на 5% и более от исходного веса. Исследование опубликовано в Journal of the American Heart Association.

Ученые проанализировали данные более чем 20 тысяч взрослых американцев. Они выяснили, что пропуск приема пищи и прием рецептурных таблеток для похудения связаны с минимальной потерей веса. Также те, кому не удалось сбросить вес, использовали низкоуглеводную и жидкую диеты, прием слабительных средств, вызывали у себя рвоту и начинали курить ради похудения.

Люди с значимой потерей веса сообщали о более высоком качестве диеты, более высоком потреблении белка и более высокие уровни активности. Они также чаще ограничивали потребление сахара.

«Мы увидели, что люди по-прежнему тяготеют к не основанным на доказательствах подходам к снижению веса, которые не являются устойчивыми. Что является устойчивым, так это изменение образа жизни и моделей питания», — прокомментировали результаты ученые.

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