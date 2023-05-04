Россияне провели акцию «Бессмертный полк» в Конго 9 4.05.2023, 9:16

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Конголезцев заставили петь «Катюшу».

Акция «Бессмертный полк» в этом году в РФ не пройдет. Однако россияне решили провести шествие в Демократической Республике Конго.

В соцсетях появилось видео, как конголезцев заставили петь «Катюшу».

«Выходила на берег Катюша», - росіяни провели «Безсмертний полк» в Африці, де змусили бідних людей співати радянські пісні 🤡 pic.twitter.com/0c4thqzOMF — Слава Україні (@dim65609) May 2, 2023

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