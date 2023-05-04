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Россияне провели акцию «Бессмертный полк» в Конго

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  • 4.05.2023, 9:16
  • 5,214
Россияне провели акцию «Бессмертный полк» в Конго

Конголезцев заставили петь «Катюшу».

Акция «Бессмертный полк» в этом году в РФ не пройдет. Однако россияне решили провести шествие в Демократической Республике Конго.

В соцсетях появилось видео, как конголезцев заставили петь «Катюшу».

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