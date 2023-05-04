Россияне провели акцию «Бессмертный полк» в Конго

Россияне провели акцию «Бессмертный полк» в Конго9
- 4.05.2023, 9:16
- 5,214
Конголезцев заставили петь «Катюшу».
Акция «Бессмертный полк» в этом году в РФ не пройдет. Однако россияне решили провести шествие в Демократической Республике Конго.
В соцсетях появилось видео, как конголезцев заставили петь «Катюшу».
«Выходила на берег Катюша», - росіяни провели «Безсмертний полк» в Африці, де змусили бідних людей співати радянські пісні 🤡 pic.twitter.com/0c4thqzOMF— Слава Україні (@dim65609) May 2, 2023