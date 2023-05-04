Cанстанция изъяла в кулинариях магазинов более 3 тонн просрочки 1 4.05.2023, 9:32

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Небезопасные продукты нашли более чем в 500 магазинах.

Стало известно, что за апрель 2023-го белорусские санстанции нашли в кулинариях магазинов более трех тонн небезопасных продуктов, сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Так, в течение месяца специалисты санстанций проверили 598 магазинов, где продают кулинарные, кондитерские и хлебобулочные изделия собственного производства. Нарушения нашли почти в каждом.

- Те или иные нарушения выявлены в 98,3% таких объектов, - прокомментировали в пресс-службе.

В итоге были изъяты более 3,3 тонны небезопасной пищевой продукции. Среди основных нарушений: невыполненный производственный контроль, нарушения по маркировке, плохое состояние санитарно-технического оборудования, инвентаря и тары, нарушение условий хранения и сроков годности, продажа продукции без документов или нарушение целостности упаковки.

Также в лабораториях выявили несоответствия по микробиологическим показателям в каждом седьмом взятом образце кулинарной продукции.

Из-за выявленных нарушений оштрафовали 18 юрлиц на сумму 289 базовых величин (10693 белорусских рублей в мае 2023-го). Также вынесено 54 предписания о приостановке работы, и еще 52 предписания на приостановки деятельности цехов и производственных участков. В 168 случаях приостановили реализацию товаров, еще в 286 вынесли запрет, также 54 информации направили в органы исполнительной власти.

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