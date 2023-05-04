Минобороны Британии: Российские топливные склады очень уязвимы для беспилотников 4.05.2023, 9:42

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РФ придется внести коррективы в операции по дозаправке ВС.

Склады топлива на оккупированной территории Украине и в приграничных районах России остаются особенно уязвимыми для атак. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

Как отмечается в сводке, 3 мая вспыхнул пожар на российском складе ГСМ в поселке Волна на материковой части России в Керченском проливе, недалеко от Крымского моста. Он мог быть вызван ударом беспилотника, что соответствует схеме повреждения российских складов топлива с начала года.

По данным британской разведки, разрушение сети хранения и распределения топлива, скорее всего, заставит Россию внести коррективы в операции по дозаправке вооруженных сил, чтобы смягчить удары по ним.

- Изменения могут представлять собой развертывание дополнительных мер защиты на объектах хранения топлива, как например, в Туаспе, или использование инфраструктуры в менее опасных регионах, - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, что в последние дни участились случаи пожаров на российских складах топлива и НПЗ. Только за утро 4 мая «бавовна» случилась Новошахтинском НПЗ в Ростовской области и Ильском НПЗ в Краснодарском крае.

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