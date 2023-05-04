В Беларуси продлили запрет на ввоз продукции Skoda, Liqui Moly и Beiersdorf 4.05.2023, 9:55

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Еще на полгода.

В Беларуси еще на полгода продлили запрет на ввоз и реализацию товаров компаний Liqui Moly, Skoda Auto и Beiersdorf. Запрет будет действовать до 4 ноября 2023 года.

Это предусмотрено постановлением совмина от 2 мая 2023 года №291, который вступает в силу с 5 мая 2023 года.

Напомним, что лукашисты ввели санкционные меры против этих производителей постановлением №240 от 23 апреля 2021 года «для обеспечения защиты национальных интересов, с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа». С тех пор действие постановления продлевается уже четвертый раз и опять на полгода.

Отметим, что до 23 апреля 2021 года в Беларуси продавались пять моделей Skoda: Rapid, Kodiaq, Karoq, Octavia и Superb.

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