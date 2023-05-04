Александр Фридман: Лукашенко прекрасно понимает, по какой линии ведут его и Путина 3 4.05.2023, 10:07

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Александр Фридман

Соскочить не выйдет.

Лукашенко неожиданно заявил, что «никто на Беларусь нападать не собирается». Политологи высказывают мнение, что это может быть связано с резолюцией Парламентской ассамблеи совета Европы о причастности Лукашенко к депортации украинских детей. Прослеживается ли здесь связь?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с историком и политическим обозревателем Александром Фридманом.

— Это, конечно же, может присутствовать. Если мы посмотрим на все, что касается гаагской темы, то Лукашенко на нее не говорит. Более того, не только он сам, но и в пропаганде она практически не упоминается. Если пропагандисты эту тему затрагивают, то подходят к ней очень осторожно. Не было даже нападок как таковых. Их цель, чтобы в сознании общества не сформировалась точка зрения, что Лукашенко что-то угрожает, он может попасть под раздачу.

Из этого можно сделать вывод, что Лукашенко живет этой темой, не хочет ее поднимать, она ему предельно неприятна. Он понимает, что ордер на арест доставляет Путину серьезные неприятности. Я имею в виду конкретную историю с ЮАР, куда Путин не сможет поехать, хоть планировал. Срываются и поездки в Южную Америку. Лукашенко это все видит, но не хотел бы примерить на себя.

Еще один, может, даже определяющий фактор — это украинское наступление. Как бы не хорохорился Лукашенко, он его боится. Свою решимость Украина подтвердила на выходных. Мы, конечно, не знаем, кто стоит за взрывом поезда с топливом. Не знаем, был ли нанесен удар, потому что это был именно белорусский поезд. Однако информация, которая есть, говорит о том, люди, которые это сделали, знали, на что идут.

Разумеется, Украина это никогда не признает, в условиях войны это понятно, но если мы будет исходить из того, что это сделали люди, связанные с Киевом или сочувствующие ему, то эта история показывает, что с точки зрения Украины белорусские цели являются допустимыми. Да, было достаточно много событий, которые показывали, что Киев готов действовать на территории Беларуси.

Думаю, что если с территории Беларуси будут нанесены удары по Украине, то в Киеве примут соответствующие решения. Лукашенко это понимает, делает все для деэскалации.

Сейчас история с поездом — еще один показательный момент. Белорусы, управляющие поездом, могли пострадать. Пропаганда же пытается эту тему всячески замять, не обострять. Думаю, что высказывания Лукашенко о том, что «никто не угрожает» — еще один сигнал, прежде всего Украине, что белорусские власти не хотят обострения.

Я бы все-таки не забывал момент, связанный с прагматизмом. Беларусь — прифронтовое государство. Хватает людей, которые живут этой темой и опасаются того, что боевые действия могут перекинуться на территорию Беларуси. Не обязательно, что они сочувствуют Украине или России, что у них есть оформленная позиция. Они просто опасаются того, что Беларусь может стать ареной боевых действий, не хотят этого.

Задача же Лукашенко в этой ситуации — как-то успокоить. Сказать, что ничего такого не будет, мы выплывем из этой ситуации.

— Вы сказали, что Лукашенко боится контрнаступления ВСУ, а боится ли он получить ордер из Гааги или ему все равно?

— Думаю, что ему не все равно. Хотя бы по той простой причине, что те люди, которые подобные ордера уже получали или которых потом пытались привлечь к ответственности, все ему хорошо знакомы лично.

Это не какие-то истории, которые он знает понаслышке, а люди, с которыми он встречался, общался и чью судьбу примеряет на себя. Это и Слободан Милошевич, который предстал перед судом в Гааге, это и Саддам Хусейн, которого повесили, Муаммар Каддафи, до которого Международный уголовный суд не добрался, но был убит. Это и бывший президент Судана Омар аль-Башир, который тоже в Минске побывал, а сейчас находится в подвешенном состоянии.

Лукашенко понимает, что если такой ордер будет выдан ему, то это усложнит его существование. Здесь вопрос даже не в поездках. Он ездит в надежные страны. Хотя, что значит надежные...

Такого рода люди все примеряют на себя. Это люди, которые делают то, что им выгодно. Почему, собственно говоря, какой-то стране, если на ее территории в какой-то момент будет находится Лукашенко и она будет знать, что его арест и передача может каким-то образом принести дивиденды, этим не воспользоваться?

Еще один сценарий. Мы же не знаем, чем закончится правление Лукашенко. А если он будет вынужден покинуть Беларусь, перебраться в какую-то третью страну? Где же тогда гарантии, что он не будет выдан по итогу? Тем более, если ордер уже будет присутствовать. Мягко говоря, комплексно это ему неприятно.

Между прочим то, что и он, и Путин от этой темы просто не отмахиваются, и не показывают, что им на это наплевать, а замалчивают, показывает, что их опасения серьезные. В случае с Лукашенко они еще более серьезные потому, что добраться до него гораздо легче, чем до Путина.

— Может ли Лукашенко каким-то образом избежать этой участи или динамика такая, что такой маневр у него уже не пройдет? Ведь он много чего натворил за последнее время.

— Давайте посмотрим, что он имеет на данный момент. Мы же видим, что Международный уголовный суд в случае Путина пошел по самому простому сценарию. Он не стал изучать весь комплекс преступлений, которые совершены, а уцепились за историю с детьми, потому что там доказать все довольно просто. Путин должен сказать «спасибо» своей уполномоченной Львовой-Беловой, которая всю свою деятельностью, во-первых, документировала, а, во-вторых, довольно однозначно указывала на того, кто является организатором всего.

Львова-Белова очень тщеславный и настойчивый функционер, демонстрирующий «успехи». То, что она это демонстрировала, создало основу обвинений против нее и Путина.

Думаю, что Международный уголовный суд будет проверять причастность Лукашенко к депортации украинских детей. В этой истории важно отметить, что Лукашенко с этой темой обходился очень осторожно. Когда пропагандисты увидели, что именно за украинских детей Путин получил ордер на арест, теперь они тщательно следят, чтобы Лукашенко в этом во всем не был засвечен.

Если вы посмотрите на то, как они освещают, какие видео выходят, там видны исполнители. Прежде всего — Алексей Талай и его фонд. Но они ни в коем случае не подчеркивают, что Лукашенко с этим как-то связан и прочее, что Талай на самом деле находится под патронажем Лукашенко.

Но все создается таким образом, что при нехорошем развитии обстоятельств всегда можно будет сказать, что это была «частная инициатива» Талая. Из него можно в этом смысле сделать стрелочника. Все, что сейчас происходит, вполне может иметь серьезные негативные последствия для Талая, может даже закончиться для него и ордером на арест.

Что касается Лукашенко, то я не юрист, но из того, что мы видим сейчас, пока мне не очевидно, как Международный уголовный суд может обосновать выдачу ордера на арест против Лукашенко в этой истории с детьми.

Что касается всего остального комплекса вопросов, связанных с преступлениями, которые были совершены в Украине, то это уже будет на рассмотрении в будущем. Думаю, чем бы война не закончилась, уголовное дело и расследование его точно ожидают.

Он прекрасно понимает, по какой линии ведут его и Путина. Ему от этого не сладко. Доверия Запада к нему никакого нет. Если ему кто-то там обещает переговоры, компромисс, то это не гарантирует, что так будет на самом деле. Даже сегодняшняя ситуация, в которой этого ордера нет, но даже сама гипотетическая возможность уже усложняет ему жизни.

В его голову не заглянешь, но, думаю, что Лукашенко понимает для себя, что он дошел до такого уровня, что в принципе соскакивать совершенно некуда. Если он лишится власти и вынужден будет оказаться за пределами Беларуси, то всегда будет существовать вероятность того, что его попытаются привлечь.

Еще один дополнительный негативный фактор для него заключается в том, что в отличие от многих диктаторов он же все-таки действовал в Европе. А к тому, что происходит в Европе, совершенно другое отношение. Есть огромное количество диктаторов африканских и прочих, которые бежали из своих стран, укрылись и доживали там.

Лукашенко же все-таки европейская история. Своими действиями он стал частью войны, которая происходит в Европе. Тут все совсем не просто.

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