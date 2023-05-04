Украинский генерал: Для Путина наступил момент истины 4.05.2023, 10:10

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Диктатор уже не уверен ни в конкретных генералах, ни в перспективах войны, ни в своей победе.

Тот факт, что российская оккупационная армия на протяжении многих месяцев не может взять небольшой город Бахмут, а также другие населенные пункты, несмотря на то что туда брошены лучшие силы врага, фактически сводит с ума кремлевского диктатора Владимира Путина. Он не может поверить, что такое возможно. С момента полномасштабного вторжения он 17 раз менял генералов, ответственных за украинский фронт, но результат остался прежним.

Фактически Бахмут стал моментом истины для Путина. Диктатор все еще делает ставку на новые резервы, но веры в своих генералов и веры в победу в Украине у него уже нет. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Николай Маломуж.

– В Институте изучения войны подсчитали, что с момента полномасштабного вторжения Путин менял командующих оккупационными войсками в Украине 17 раз. Считаете ли вы это признаком того, что диктатор во что бы то ни стало пытается изменить ситуацию на фронте, которая развивается явно не в его пользу? На что еще может пойти отчаявшийся агрессор накануне контрнаступления украинской армии?

– Путин уже в первые дни после вторжения понял, что не может решить стратегических задач по оккупации всей территории Украины, поэтому начал менять концепцию войны. Сказал, что ему важно провести первый этап «спецоперации», захватить Донецкую, Луганскую области и юг Украины. То есть он сместил основные задачи на этот регион.

Но это произошло в связи с очень серьезными провалами. Он сменил командующих войсками буквально через месяц после вторжения, полагая, что они неэффективно сработали, хотя, конечно, виноват только он сам. Сам Путин начал агрессию, не просчитав последствий не только для Украины, но и для себя и своего режима.

Позже он терпел поражения практически на каждом направлении – Харьков, Херсон, Донбасс в целом, который он пытался захватить 17 раз, все время перенося сроки и формируя под это команду. Затем началась череда смены командующих направлениями, командующих армией и руководства министерства обороны РФ.

В последние три недели Путин неоднократно заявлял и Шойгу, и Герасимову, что, если Бахмут, Авдеевка, Угледар, Марьинка, Лиман не будут захвачены, если не будет открыто движение на Краматорск и Славянск, будут проведены не только кадровые перестановки, но и виновные будут привлечены к уголовной ответственности.

Поэтому все силы бросались на это направление, подымались последние профессиональные части воздушно-десантных войск, десантно-штурмовых бригад и морской пехоты, даже нашли формат совместных действий с «вагнеровцами» Пригожина.

По нашим данным, в данной ситуации Путин не может поверить, что Россия не может взять такой маленький город, как Бахмут, несмотря на то, что сюда брошены все силы. Он находится в состоянии растерянности, думаю, скоро наступит состояние прострации. В данный момент те командующие, которые взяли на себя функцию провести какую-то операцию, фактически дискредитировали себя.

Продолжают стоять Авдеевка, Лиман. Бахмут для нас – символ стойкости, а для Путина он - момент истины в плане возможных побед и захвата территорий. Он хотел бы показать россиянам, что он достиг успехов, желательно к 9 мая. Но внутренний дискомфорт говорит о том, что Путин уже не уверен ни в конкретных генералах, ни в перспективах большой войны, ни в своей победе.

Поэтому он пытается создать более глобальный формат подготовки войск, вооружения и техники. Он пытается готовить новые резервы и формировать призывников и наемников, чтобы двинуться этими войсками на территорию нашего государства. Но перспектив Путин не видит. Это уже момент отчаяния, который ему все труднее скрыть.

Увольнение Мизинцева указывает на то, что это начало серьезных провалов не только в кадровой политике, но и в самой системе ведения войны. Возможно, Путин чувствует провалы в своей системе обороны. Тут играет роль и психологический фактор. У российского руководства появилась боязнь, что они проиграют не только на оккупированных территориях, но и в самой России.

Все эти сигналы указывают на то, что Путин явно слабеет. Лично он и его окружение.

– Неожиданно для всех Китай проголосовал за резолюцию ООН, в которой содержатся жесткие формулировки в отношении агрессии России. С чем вы это связываете? Какое влияние Китай может оказать на войну в Украине?

– Идет геополитическая игра больших игроков, они формируют будущее мира, новый мировой порядок. Поэтому каждый отстаивает свои интересы. Западный мир формирует поддержку Украины и победу над РФ. конечно же, тут однозначно просматривается конкуренция с Китаем.

Что касается Китая, то он пытается играть лидирующую роль уже в русле мировых процессов, конечно, включая вопрос мировой безопасности, включая ядерную. Он может стать либо детонатором глобальной дестабилизации мира, либо, наоборот, поражения России и формирования нового мира на цивилизованных принципах. Китай пытается продвигать эту модель самостоятельно.

Почему поменялась его позиция? Это произошло не на пустом месте. С Китаем проводилась большая оперативная работа, в том числе нашими представителями, которые имели контакты с китайским руководством, с советниками Си Цзиньпина. Они показывали, какой может быть роль Китая как миротворца, каковы перспективы сотрудничества, особенно военного.

Да, Китай пытался играть на противоречиях Запада в отношении России, заключая определенные соглашения о стратегическом сотрудничестве. Но далее стало понятно, что Россия пытается использовать Китай в игре не только против Украины и Запада, но также против интересов самого Китая.

Была задействована формула, которую хотел продвинуть Путин. В частности, одной из главных задач Путина во время визита Си Цзиньпина в Москву было принятие решения о формировании единого военно-политического блока с Китаем. В таком случае Китай фактически стал бы на сторону страны-агрессора России.

Но ранее до ведома руководства Китая по разным каналам было доведено, что подобное предложение Кремля будет попыткой использовать Китай в войне. В результате Си Цзиньпин настоял на подписании документа с РФ, в котором было сказано, что Китай не формирует с Россией военно-политический союз. То есть они не являются союзниками в военной сфере, тем более в агрессивной войне. Это был первый выигрыш и мира, и нашей страны.

Второй выигрыш в том, что буквально через два дня после того, как Китай заявил, что он будет препятствовать распространению ядерного оружия, как тактического, так и стратегического, Путин заявил о размещении тактического, а в перспективе, возможно, и стратегического ядерного вооружения. Это был удар под дых Си Цзиньпину. И тут уже отрезвление было более сильным.

А разговор Си Цзиньпина с Зеленским был знаком, что глава Китая меняет позицию. Этому способствовала очень большая дипломатическая работа, а также «работа» самого Путина, который пытался нагнуть Си Цзиньпина, сразу же нарушив принципы, которые были согласованы во время визита главы Китая в Россию. Венец этой работы – последнее голосование Китая в ООН.

За Китаем последовала и Индия. Поэтому альтернативы по России практически нет. Пять стран, которые поддержали Россию, фактически являются странами-изгоями.

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