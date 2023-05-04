В Беларуси сотрудников госучреждений заставляют отказываться от карты поляка

В Беларуси сотрудников госучреждений заставляют отказываться от карты поляка12
- 4.05.2023, 10:11
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При отказе грозят увольнением.
На днях секретарь канцелярии президента Польши Анджей Дера заявил, что наихудшая ситуация для поляков зарубежья сейчас сложилась в Беларуси. В Лидском районе трудно приходится и обладателям карты поляка.
Приходят со списком
Как сообщают nashaniva.com источники, в учреждениях образования Лиды давят на владельцев карты поляка.
«Неизвестно, откуда они их берут, но к руководству приходят списки, в которых указано, что человек имеет такой документ. Тех, кто в списке, вызывают на беседу, во время которой давят на человека, чтобы тот на написал отказ и сдал документ», — говорит источник.
Он утверждает, что тем, кто не соглашается отказаться от карты, грозят увольнением.
«Если у человека скоро заканчивается контракт, то его предупреждают, что, не отказавшись от карты поляка, на его продление можно даже не рассчитывать. Если до конца контракта еще далеко, то пугают возможным увольнением. В некоторых случаях давят тем, что сотрудник с картой поляка если и останется работать, то может даже не мечтать о повышении по карьерной лестнице».
«Человек с картой поляка фактически не может рассчитывать на повышение»
Другой источник из Лиды говорит, что сейчас перед тем, как кого-либо повысить, кандидата максимально глубоко проверяют на лояльность режима.
«Человек с картой поляка фактически не может рассчитывать на повышение и занимать какую-то даже не самую высокую руководящую должность в государственных учреждениях.
Есть случаи, когда человек уже одной ногой был на другой должности, но в результате углубленной проверки выяснялось, что у него есть карта поляка. Параллельно с этим на госпредприятиях и учреждениях не прекращаются репрессии в отношении нелояльных к режиму».
По словам источника, в городе известны случаи, когда люди не смогли пойти на повышение только из-за того, что оставляли свои подписи за выдвижение альтернативных кандидатов в президенты.
По данным переписи населения 2019 года, из 135 298 жителей Лидского района поляки составляют 32,4%. Если брать в целом по стране, то доля поляков — 3,1% населения, или более 287 тысяч человек. Около 2/3 из них проживает на территории Гродненской области. Доля поляков по области составляет 21,5 процента населения. В Вороновском районе поляки по национальности составляют большинство населения.
Начиная с 2008 года консулы в Беларуси выдали более 160 тысяч карт поляка.