Зеленский прибыл в Нидерланды2
- 4.05.2023, 10:23
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Президент Украины выступит в Гааге.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нидерланды, сообщает нидерландская телерадиокомпания NOS. По данным издания, самолет с главой государства приземлился в аэропорту Схипгол в 22 часа по местному времени в среду 3 мая, пишет New Voice.
Это первый визит Зеленского в Нидерланды как главы украинского государства и одна из его немногих поездок за пределы Украины с момента начала полномасштабной войны.
Президент Украины выступит сегодня в Гааге с речью под названием «Нет мира без справедливости». Также посетит Международный уголовный суд в Гааге, расследующий преступления, совершенные РФ против Украины.