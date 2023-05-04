Зеленский прибыл в Нидерланды 2 4.05.2023, 10:23

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Президент Украины выступит в Гааге.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нидерланды, сообщает нидерландская телерадиокомпания NOS. По данным издания, самолет с главой государства приземлился в аэропорту Схипгол в 22 часа по местному времени в среду 3 мая, пишет New Voice.

Это первый визит Зеленского в Нидерланды как главы украинского государства и одна из его немногих поездок за пределы Украины с момента начала полномасштабной войны.

Президент Украины выступит сегодня в Гааге с речью под названием «Нет мира без справедливости». Также посетит Международный уголовный суд в Гааге, расследующий преступления, совершенные РФ против Украины.

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