В Молодечно машина охраны МВД попала в жесткую аварию2
- 4.05.2023, 10:35
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Как минимум один из милиционеров был госпитализирован.
В Молодечно машина охраны МВД попала в жесткую аварию. Видео с места аварии публикуют телеграм-каналы. Официальной информации по поводу происшествия нет.
По информации канала «Беларусь за МКАДом», 3 мая милицейское авто на большой скорости врезалось в красный автомобиль, после чего его развернуло и вынесло на островок безопасности.
Как минимум один из милиционеров был госпитализирован с травмами, пишет канал.