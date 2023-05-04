В Молодечно машина охраны МВД попала в жесткую аварию 2 4.05.2023, 10:35

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Как минимум один из милиционеров был госпитализирован.

В Молодечно машина охраны МВД попала в жесткую аварию. Видео с места аварии публикуют телеграм-каналы. Официальной информации по поводу происшествия нет.

По информации канала «Беларусь за МКАДом», 3 мая милицейское авто на большой скорости врезалось в красный автомобиль, после чего его развернуло и вынесло на островок безопасности.

Как минимум один из милиционеров был госпитализирован с травмами, пишет канал.

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