закрыть
4 мая 2023, четверг, 11:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Молодечно машина охраны МВД попала в жесткую аварию

2
  • 4.05.2023, 10:35
  • 1,854
В Молодечно машина охраны МВД попала в жесткую аварию

Как минимум один из милиционеров был госпитализирован.

В Молодечно машина охраны МВД попала в жесткую аварию. Видео с места аварии публикуют телеграм-каналы. Официальной информации по поводу происшествия нет.

По информации канала «Беларусь за МКАДом», 3 мая милицейское авто на большой скорости врезалось в красный автомобиль, после чего его развернуло и вынесло на островок безопасности.

Как минимум один из милиционеров был госпитализирован с травмами, пишет канал.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

А так топали ножками
А так топали ножками Сергей Фурса
Планета Плюк времен отстоя
Планета Плюк времен отстоя Владимир Халип
Зло творится в тишине
Зло творится в тишине Ирина Халип
Как «Пинскдрев» нашел лес в степях Казахстана
Как «Пинскдрев» нашел лес в степях Казахстана Артем Черников