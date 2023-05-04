Грозный сигнал 2 Telegram-канал «Родина слонов»

4.05.2023, 10:37

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Стареющий диктатор впервые столкнулся в своей жизни с расколом элит.

Вчерашняя атака беспилотником флагштока Сенатского дворца Московского Кремля является грозным сигналом Путину. Стареющий диктатор впервые столкнулся в своей жизни с расколом элит, который напрямую угрожает его личной безопасности. При этом политическая модель путинской власти существенно осложнит разрешение возникших в элитах противоречий.

Соглашусь, что наиболее логичной версией произошедшего является провокация, организованная российскими ястребами в рядах российских спецслужб.

Версия о том, что удар по флагштоку был нанесен Украиной, кажется мне совершенно неубедительной. Во-первых, несмотря на все безумство развязанной Кремлем агрессивной войны против Украины и поражение, которое нанесли ВСУ захватническим планам Путина, он все же воздерживался от ударов по тому, что в России называют центрами принятия решений.

Мы не знаем, стоит ли за этим какая-то гласная или негласная договоренность, но совершенно очевидно, что Киеву не было никакого резона нарушать ее в условиях, когда российские возможности по нанесению таких ударов существенно выше украинских, хотя, безусловно, и далеки от того, что годами демонстрировалось в мультиках о не имеющем аналогов оружии.

Во-вторых, в нанесении такого удара не было никакого ни военного, ни идеологического смысла. Взрыв над Кремлем в лучшем случае породит с десяток мемов (большинство из которых будет еще и внутреннего производства), которые проживут не более двух суток.

В-третьих, такие бессмысленные и нарочито провокационные атаки вряд ли вызовут поддержку у союзников, и ради российского флага над Кремлем явно не было никакого смысла рисковать поддержкой партнеров.

Не находит подтверждения и версия о том, что удар был кремлевской инсценировкой, чтобы оправдать какие-то новые удары по украинской территории, объявление очередной мобилизации или военного положения, или для стимулирования патриотических чувств у россиян. Чрезвычайно длительная задержка реакции на этот взрыв вкупе с отсутствием широкого освещения удара по Кремлю на российском телевидении явно свидетельствует об обратном. Отсутствует и реакция самого архистратига.

Вы можете себе представить, чтобы Президент США не выступил бы с обращением к нации, если бы в Белый Дом влетел начиненный взрывчаткой вражеский беспилотник?

В результате, наиболее вероятной является версия о том, что беспилотник запустили свои, но не по указанию из Кремля. Мало того, беспилотник пролетел совершенно незамеченным для расставленных по московским крышам пунктам ПВО. Нет и никаких кадров или заявлений очевидцев о пролете беспилотника над городом или съемок с камер наблюдения, что представляется невероятным: в радиусе нескольких десятков километров от Кремля находится плотная городская застройка с миллионами жителей и тысячами камер наружного наблюдения.

Так что точка отправки беспилотника, судя по всему, была очень недалеко от Кремля.

Не опубликованы до сих пор и кадры с обломками беспилотников, в то время как обломки всех предыдущих аппаратов, попадавшим на российскую территорию, оказывались на просторах интернета едва ли не раньше, чем в руках следователей.

Вероятно, что они слишком явно могут указывать на то, что имеют чисто российское происхождение (ну или иранское). Похоже именно осознанием этого фактора и стала такая замедленная реакция официальных российских властей на подрыв флагштока, так как в этом время шли внутренние разборки и поиск тех среди силовиков, кто послал этим изделием сигнал Путину.

Вероятно, российские ястребы прекрасно осознают, что, при текущем раскладе на поле боя и постепенной утрате благосклонности к России немногочисленных оставшихся партнеров, дело идет к тяжелому геополитическому поражению. При этом этим самым ястребам видится, что Путин либо не готов это осознать, или не способен, а значит его надо вынудить прибегнуть к более значительным мерам для достижения победы.

Для этого и была ими придумана эта провокация, которая должна была спровоцировать Путина не то на введение военного положения и всеобщую мобилизацию, не то на применение ядерного оружия.

И с одной стороны, конечно, радует, что эти самые ястребы в среде российских силовиков чрезвычайно ограничены интеллектуально и сделали атаку так топорно, что работники ФСО быстро смогли определить неукраинское происхождение беспилотников, с другой это означает то, что эти самые ястребы решились на принятие активных действий.

Таким образом, самая отмороженная часть российских силовиков, приверженная фашистским идеалам имени Стрелкова-Гиркина, впервые в своей жизни вышла за пределы разговоров в бане под водочку о том, как надо бахнуть ядерной бомбой по Вашингтону. И хотя в этот раз эта была не атака на Путина, а атака, которая должна была спровоцировать Путина на решительные действия, слабость геостратега уже в скором времени может привести их к выводу, что царь ненастоящий, и теперь нужен новый.

И тогда все те бредни, которые под водочку несет Стрелков, могут стать ужасной реальностью.

Таким образом, в преддверии украинского наступления, которого в России, очевидно, безумно боятся, Путин оказался в ситуации раскола элит, где против него может вот-вот оказаться группировка, обладающая значительным силовым потенциалом.

При этом мафиозный принцип устройства российской власти существенно ограничивает возможности Путина купировать проблему.

Путинская диктатура в корне отличается от сталинской, которая была построена в первую очередь на постоянных репрессиях внутри государственного аппарата, и он не может себе позволить репрессировать какую-то часть элит, т.к. это будет означать фактический отказ Путиным в гарантиях внутренней безопасности своим элитам, что лишит их единственной скрепы, которая связывала всю эту структуру воедино.

В результате, попытавшись купировать группу наиболее отъявленных государственников, которая за последние годы стала составлять немалую часть российского силового аппарата, Путин рискует чрезвычайно быстро лишиться рычагов реальной власти.

Таким образом, положение Путина продолжает ухудшаться на глазах. Ключевое значение, безусловно, будет иметь масштаб успеха предстоящего контрнаступления ВСУ. Если оно будет успешно хотя бы так же, как осеннее, завершившееся освобождением Харьковской области и правобережья Днепра на юге страны, то и Путина, и Россию, ждут непростые времена.

Запад сейчас готовит новые пакеты санкций, которые будут включать новые жесткие меры, включая очень серьезно растущую угрозу применения вторичных санкций в отношении тех, кто помогает России обходить ограничения. Введение этих санкций и их жесткость во многом завязаны на масштабы успеха украинских вооруженных сил.

Чем более весомым будет успех, тем легче Западу будет ввести и применять жесткие меры к нарушителям, т.к. российские неудачи существенно ослабят желание ее партнеров помогать Кремлю обходить ограничения.

Помочь введению жестких санкций может и все более вероятное поражение Эрдогана на выборах, т.к. именно Турция является одним из основных каналов доступа России на внешние рынки, в то время как США и ЕС хотели бы избежать необходимости введения санкций в отношении весьма влиятельной страны НАТО. Приход же оппозиции в Турции избавит Запад от такой проблемы. Таким образом, наступивший май обещает быть весьма горячим на события.

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