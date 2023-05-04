Каждый третий призывник из Вороновского района находится за границей 4.05.2023, 10:51

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Белорусы бойкотировали весенний призыв в лукашенковскую армию.

Минобороны Беларуси применяет экстенсивный подход увеличение призывного ресурса, при котором в условиях сокращения общего числа призывников снижаются требования к здоровью призывников. Такой подход не сможет переломить ситуации в долгосрочной перспективе при сохранении текущих демографических трендов. Об этом пишет телеграм-канал «Беларускі Гаюн».

Не в последнюю очередь — в связи происходящей эмиграцией населения Беларуси за рубеж. На примере Вороновского района Гродненской области показали, как это уже влияет на призыв в армию.

Так, издание «Воранаўская газета» со ссылкой на военный комиссариат Вороновского района привела следующую данные итогов призывной кампании (цитата):

«Как сообщили в военкомате, весеннему призыву подлежат 57 юношей. Ряд ребят выбрали для себя прохождение службы по контракту, минуя «срочку», — такая практика не в новинку. Около 60% вороновских призывников признаны годными к службе в армии. Иные проходят дополнительное обследование, некоторые по состоянию здоровья получат отсрочку либо будут признаны не годными. 16 юношей не явились пока на призывной пункт — они находятся за границей».

Таким образом, из 57 призывников годными были признаны 60% / 34 человека. В целом это хороший показатель, т.к. если верить данным МО РБ, в ходе весеннего призыва годными были признаны 25% призывников (из 40 000 человек, вызванных на призывные комиссии, служить отправились 10 000). В данном случае речь идет не только о состоянии здоровья, но и о предоставлении призывникам отсрочек (например, для продолжения образования).

Из оставшихся 23 человек, не пригодных для службы в армии, аж 16 человек не явились в военкомат, так как они находятся за границей. Иными словами, 28% призывников Вороновского района находятся за пределами Беларуси, и (по крайней мере на текущий момент) возвращаться служить в армию не собираются. При этом нельзя исключать, что кто-то еще решит добровольно явиться в военкомат.

Важно отметить особенности национального состава населения Вороновского района. Так, согласно данным переписи 2019 года, 76,7% жителей района считают себя поляками. С этим обстоятельством может быть связано меньшее (чем в среднем по стране) желание идти служить в лукашенковскую армию, а также большая ориентация на жизнь за пределами Беларуси.

Таким образом, Минобороны Беларуси при проведении призывов на срочную службу придется сталкиваться не только с сокращением количества призывников, но и еще одним вызовом — эмиграцией из страны молодых людей призывного возраста. В среднесрочной перспективе это будет создавать дополнительные трудности с набором срочников в армию.

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