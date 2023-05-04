Кремлю прилетело по куполу Юлия Латынина

4.05.2023, 10:58

Юлия Латынина

Часть большой психологической войны или сознательная провокация?

Несколько дней назад в Сети появилось видео, снятое, по-видимому, с украинского дрона, пролетающего над Кремлем. Ваша покорная слуга тогда предположила, что единственной разумной причиной его появления является психологическая операция, направленная лично против Путина. Цель — согнать Путина с трибуны на 9 мая и продемонстрировать всему миру и в особенности российским солдатам слабость их лидера. Потому что никто не сможет попасть дроном в Путина с его патологическими мерами безопасности. Но это не значит, что нельзя попытаться его напугать, играя на его страхах. Исходя из этого, следовало ожидать новых дронов: и вот они появились.

Утверждение Кремля о том, что он рассматривает эти два украинских дрона «как покушение на Путина», — смехотворны. В Кремле — 28 га площади, Путин сидит в бункере, а не в Кремле, количество взрывчатки, которое несет дрон, является ничтожным, и пр. Дрон, врезающийся в купол Большого Кремлевского Дворца, — это покушение на Путина? Это что, Путин там, под куполом, ночевал? А вот для того, чтобы испортить или даже сорвать Путину присутствие на параде, — самое оно.

Вообще же идея напугать Путина на 9 мая существует не сама по себе. Она существует в рамках той системы дыма и зеркал, smoke and mirrors, гигантской психологической войны,

развязанной обеими сторонами накануне наступления ВСУ (в версию о психологической войне укладывается и заявление руководства Украины о том, что это «партизаны наверное какие-то» — прим. ред.)

Война — как известно еще со времен Сунь Цзы, — путь обмана, и накануне наступления это наиболее верно.

Возьмем, например, жалобы Пригожина. Если ему верить, так «Вагнер» уже кончается. Но так это — или это обманный маневр с целью заманить украинские войска в ловушку? Российский Генштаб пытается сейчас угадать направление главного удара ВСУ, и один из возможных вариантов — это непосредственно из Бахмута на Северодонецк и Лисичанск. И вот представьте себе, что вся «ссора» Пригожина и Генштаба может быть хитрым притворством для этих целей, и ВСУ стянут кулак и ударят, не ожидая сопротивления, — а там живой, здоровый и целый «Вагнер» с резервами?

Не сомневаюсь, что ВСУ просчитывают и такой вариант.

Или возьмем пресловутый «снарядный голод» российской армии, о котором уже все Z-военкоры продудели уши.

Это действительно снарядный голод — или это накопление снарядов для отражения будущего наступления? По мне, скорее второе.

Или возьмем громкие заявления Запада о том, что Украина в ближайшее время не получит авиации, — т. е. что это наступление будет происходить без самолетов. Понятно, что это чрезвычайно неприятный для Украины сценарий.

Напомню, что все западные крупные военные операции последних 30 лет, начиная с «Бури в пустыне», происходили с помощью авиации. Сначала высокоточное оружие поражало логистические и командные центры противника, потом их выносила авиация, и уже только потом танки додавливали разрозненные очаги сопротивления. В войне XXI века авиация заменила артиллерию. Отчего, собственно, и возникла нехватка артиллерийских снарядов на Западе. Никто не думал, что они могут понадобиться в таких количествах, — а F-16 на что?

И вот теперь, если верить официальным источникам, Украине снова предстоит наступать почти по старинке. Да, будут высокоточные удары, которые должны уничтожить российские склады и командные центры, — а дальше в ход пойдет артподготовка и танки, как в старом добром ХХ веке. Бахмут наоборот. Трудно понять, хватит ли у ВСУ людских резервов на такую войну.

Но в общем-то хорошо известно, что украинские пилоты давно тренируются и на F-16, и на «Миражах». Во время Харьковской операции Украина смогла незаметно в течение 48 часов перебросить к линии фронта около 16 тысяч свежих войск, которые перед этим проходили подготовку на полигонах в Великобритании, Дании и пр.

Как вы думаете: существует ли техническая проблема перебросить в момент наступления — после нанесения высокоточных ракетных ударов — те же самые F-16? Им же вовсе не надо иметь базу в Украине. Базироваться, ремонтироваться, и т. д. — они могут в Польше. Им нужен только аэродром подскока. Заправиться на пять минут.

По состоянию на сегодня основная диспозиция выглядит так. У ВСУ не будет авиации, но будет информация. Точнейшая информация о том, где расположен каждый российский окоп, командный центр и склад.

Заметили, что ВСУ почти перестали использовать «Хаймарсы», не говоря уже об GLSDB? Их тоже явно накапливают перед наступлением, и в час Ч это всё высыплют туда, куда спутник укажет.

Какова будет глубина ударов — никто толком не знает. Может, 120 км. А может, и все 150. Если вынести каждый командный центр и каждый склад, российская оборона будет гипотетически дезорганизована, и танки могут двинуться в стремительный марш-бросок, попросту обходя узлы сопротивления (опять-таки — информация!) и перерезая остатки коммуникаций.

Куда будет нанесен главный удар: в направлении Донбасса, коридора или Крыма, — тоже на самом деле неизвестно. Известно только одно: украинское транспортное плечо очень коротко, и оно позволяет перебрасывать войска из одной точки фронта в другую в течение нескольких часов. Российские же коммуникации идут через Крым, отодвинуть ВСУ от Угледара и наладить коридор вдоль Азовского моря не удалось. Это значит, что угадать направление главного удара Россия не сможет, потому что если она его угадает и начнет перебрасывать туда войска, то ВСУ это направление изменит.

Наивно думать, что ВСУ и американские генералы разработали какой-то один план наступления. В каждом уважающем себя Генштабе таких планов — десяток, и они меняются в зависимости от действий противника.

Залужный играет с российским Генштабом РФ в наперстки. Куда бы Генштаб ни указал — шарик окажется под другим наперстком. Россия пытается перед наступлением ракетами вынести места, где ВСУ накапливает вооружения, а ВСУ дронами кошмарят лично Путина и уже потихоньку уничтожают склады с горючим, чтобы технике не на чем было ехать (так произошло в Харьковском наступлении: технику побросали, потому что нечего было залить ей в баки, а нечего было залить, потому что «Хаймарсы» вынесли склады). В Бахмуте российский Генштаб уже задействует резервы, те самые, которые копил на случай контрнаступления. Каховская дамба — в российских руках, и уровень воды за ней весьма высок: уж не на случай ли украинской переправы через Днепр?

Дым и зеркала, как и было сказано. Ты знаешь, что я знаю, что ты знаешь, что я знаю. Что именно будет при наступлении — сказать сложно, но я уверена, что нам покажут мастер-класс на тему того, как можно дезинформировать противника в век спутников и AI.

Конечно, тут главный вопрос: как ответит Путин? Ударит по Банковой «Кинжалами»? Ответ заключается в том, что Путин не сделает ничего, чего бы он уже не делал или не мог сделать в ответ на успешное наступление. Украина давно — ударами по Крымскому мосту, взрывом «Северного потока» показывает союзникам, что «красные линии» Путина являются весьма условными и волноваться не надо. И сама берет на себя все риски

Юлия Латынина, «Новая газета. Европа»

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