«Hи один банк не гарантирует успешный SWIFT-перевод» 4.05.2023, 11:17

ИТ-компании остро реагируют на закрытие последних «свифтов» в Беларуси.

Получать валютные переводы из-за рубежа в Беларуси всё сложнее. Вот и Приорбанк, последний оплот входящих валютных «свифтов», с 15 мая теряет американский банк-корреспондент Citibank NA и прекращает операции в USD по корсчёту.

По информации сайта dev.by, для некоторых ИТ-компаний, обслуживающихся в Приорбанке, это стало последним аргументом, они предлагают сотрудникам переехать или уволиться.

Сайт спросил у читателей, чьи интересы страдают из-за «отмирания» долларовых платежей, как они решают проблему.

Экс-сотрудник: Oфис закрывается, кто не хочет ехать — на мороз

Небольшая продуктовая компания в финансовой сфере, обслуживается в Приорбанке. Минский офис «закрывается» — оставляют только бухгалтера и уборщицу, так как компания в списке запрещённых к продаже. Причина — невозможность заводить деньги в Беларусь и платить зарплаты.

Желающие могут получить PBH и уехать в Польшу, чтобы там продолжить сотрудничество с компанией через ИП. Компания с переездом никак не помогает. Кто не хочет — на мороз, с компенсацией одной зарплаты.

Такое решение сотрудникам озвучили внезапно где-то в середине марта. Не знаю, какую информацию получило руководство компании (про прекращение сотрудничества с Citibank NA стало известно только в апреле), но уже тогда был какой-то «кипиш» с Приором. Раньше о таких планах речи не было.

У меня нет статистики, сколько сотрудников решают переехать, а сколько уволиться, но, по ощущениям, люди в основном увольняются. Просто те, кто хотел и мог уехать, сделали это раньше, — треть сотрудников и так уже работала из Польши и других локаций. Увольняют мелкими группами раз в неделю, чтобы бухгалтерам и кадровикам было удобно.

Фрилансер: Hи один банк не гарантирует успешный SWIFT-перевод

Работаю с клиентами из Австралии. Получал SWIFT-переводы на счёт в Приорбанке, но сейчас это уже невозможно.

Я открыл список всех банков РБ, вычеркнул оттуда все подсанкционные и с российским следом банки, а в оставшиеся позвонил с вопросом о платежах из Австралии.

Положительно мне ответили в трёх: БСБ, Цептер Банке и Технобанке. Но, как только я начал повторно обращаться к ним в письменной форме, сразу появилась куча нюансов.

Где-то прямо отвечают «нет, невозможно», где-то говорят, что с их стороны ограничений на приём платежей нет, но они могут быть у банков-корреспондентов. Где-то скидывают список банков, из которых переводы доходят.

Интересно получилось с БСБ. Позвонил им — сказали, что принять платёж из Австралии в долларах могут. Потом написал в бот — сказали, что нет. Мол, если только платёж зайдёт на территорию США, его непременно развернут.

У Технобанка есть корсчёт в Казахстане в USD, но потом перевод идёт на американский банк. Как это сработает, непонятно.

БНБ ответили вот что:

В колл-центре Цептер Банка мне сказали, что перевод должен прийти. У них такая логика была: если из Эмиратов недавно пришёл платёж, то и из Австралии должен прийти. Я всё равно в это слабо верю. Цептер, кажется, гоняет деньги через Raiffeisen. Не понимаю, почему у них должно получиться, когда у других не работает.

Написал им письмо — тишина. Наверное, буду ещё им писать.

Вот ответ из Паритетбанка. В их списке не оказалось моего банка.

Итого гарантий мне нигде не дают. Предлагают мне самому узнавать на стороне отправителя, дойдёт ли их перевод. Представляю, как я предлагаю своим клиентам звонить в банк и уточнять.

В общем, уверенности нет ни в одном банке, на свифты рассчитывать нельзя. Единственное, что обнадёживает — опция с Paysend, о которой вы написали в своей статье. Думаю, буду просить заказчика делать переводы через этот сервис. Да, читал про списания, но это же был технический момент: они не рассчитали эти курсы в своей бизнес-модели и на лету поменяли условия.

И ещё: если бы не НПД, который позволяет получать вознаграждение на карточку, я не знаю, как бы я сейчас получал деньги и платил налог. Ведь ИП, насколько знаю, работают только с переводами на счёт.

Основатель геймдев-компании: Oстаётся работать под заказ другой компании или искать издательство в «нейтральной» стране

Мы разрабатываем видеоигры, выпускаем продукты в Steam. Выплаты получали на счёт в Приорбанке через банк-корреспондент Citibank NA. На удивление, выплата в конце апреля прошла — вероятно, последняя.

Чтобы получать платежи дальше, рассматриваем БСБ и БНБ. У них долларовый корреспондент Raiffeisen. Однако есть риск, что и там платежи «отвалятся». По большому счёту, с началом проблем у Приора не осталось устойчивых к текущей ситуации банков.

Вариантов остаётся не очень много.

- Пытаться работать на внутренний или российский рынок.

На российском рынке ещё можно пытаться в геймдев. Конечно, обороты не те, что на глобальных площадках, но попробовать стоит.

А на белорусском рынке единственный вариант — работать под заказ конкретной организации. Мы делаем шаги в сторону разработки ПО в сфере компьютерного проектирования и оптимизации систем.

- Релоцировать компанию. Но это не вариант, у нашей маленькой команды пока нет возможности уехать.

- Работать через издательства в других странах. Многие страны до сих пор переводят деньги в РБ даже без банка-корреспондента. Некоторые могут даже в криптовалюте.

Два месяца назад поступало предложение от одного канадского издательства. Схема такая:

Они издают наш продукт на площадке Steam под своим именем.

Все деньги с продаж поступают на их счёт.

Издательство раз в квартал в соответствии с договором переводит нашу долю прибыли с канадского счет на белорусский.

А, Канада ввела санкции против Приора? Тогда, к сожалению, с Канадой уже не получится.

Более надёжной кажется вариант, когда издательство находится в «нейтральном» государстве, которое принимает платежи из США, и может отправлять их в Беларусь. Например, в Казахстане.

Получается что реальные опции такие:

- Российский рынок.

- Поиск клиентов в РБ и работа под заказ.

- Бегать из банка в банк, получая переводы из США, пока они приходят.

- Пока следим за ситуацией, готовимся к любым вариантам.

Основатель сервисной компании: Eсли что, перейдём на евро

Мы обслуживаемся в Приоре. Если платежи в долларах остановят, значит, перейдём на евро.

Конечно, посылать евро из США не решение. У нас delivery chain построен так, что все заказы стекаются в штаб-квартиру в Германии, а оттуда уже идёт их распределение (и денег тоже) по деливери-центрам в разных странах. Так что решение для нас простое — при расчётах головного офиса с беларуским не применять доллары в качестве валюты платежа.

Ну, это пока ЕС не наложил санкции на Приор.

Гипотетически ещё остаётся вариант заводить деньги через «совсем третьи страны», например, Казахстан, Турцию и т. п. Но для этого там надо открывать юрлица.

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