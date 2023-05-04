Голливуд от ФСБ 4 Telegram-канал «Сито Сократа»

4.05.2023, 11:40

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Лубянка отлично знает параноидальный характер Путина.

Лучшие сценаристы Лубянки, похоже, покинули Россию в предвкушении приближающейся невиданной смуты, потому постановки, исходящие из недр службы, с каждым разом все забористее. Инсценировка ошеломительной атаки беспилотников на ночной Кремль слеплена на скорую руку, а потому выглядит довольно убого. Расчет делается на аудиторию турбопатриотов и бесхитростного ядерного электората вождя старческого возраста. Основной посыл направлен на мобилизацию российского общества, ведь теперь, после атаки на святая святых, никто не может жить в безопасности. Война взаправду опаляет всех и везде, а потому Путину не нужно лазить по окопам Донбасса: теперь линия фронта уже точно везде.

Если памятные взрывы 1999 года с «чеченским следом» открыли серому выдвиженцу ФСБ дорогу в Кремль, то теперь с помощью эксплуатации «украинского следа» есть возможность законсервироваться. Отличие состоит в том, что 25 лет назад жизнь рядового россиянина стоила в десятки раз больше, чем сейчас, а потому если тогда можно было решить вопрос с помощью подрыва многоэтажек, то теперь ставку нужно поднимать аж до небес, т.е. Кремлевских высот. Это то мы и наблюдаем в свежем плохом кино. Вопрос только в том, санкционировал ли Путин налет БПЛА или это самодеятельность кого-то из его подчиненных?

Согласно утечкам из администрации, на период весны-лета 2023 года стоит задача перестраховать Путина от рисков контрнаступления ВСУ. Потому из эфира постепенно будет исчезать поток уничижительных материалов в адрес врага. Напротив, украинскую угрозу, которая подается, как угроза от всего НАТО, масштабируют. Необходимо заземлить общественное мнение от завышенных ожиданий побед и приспособить под оборонные потребности.

Тему Парада 9 мая сняли с повестки дня – убедительный шаг в направлении цели. Сказывается отсутствие каких-либо успехов по части «СВО». Постредством раскрутки Пригожиным кейса «снарядного голода» вскрылись системные проблемы оккупационной армии. Потому марш лакированных колонн по брусчатке Красной площади вызовет лишь раздражение на фронте. Показуха может даже спровоцировать бунты.

После гибели наиболее боеспособной части кадровой армии боевой дух мобилизованных ниже отметки абсолютного нуля. У попавших на пепелища Донбасса мобиков сразу возникает только одно желание – быстрее сбежать из этого ада. Никто не хочет повторить судьбу уголовников из «Вагнера», где выживаемость до 5%. Потому в Кремле решили сворачивать тему парадов 9 мая. Теперь и железный аргумент появился – забота о безопасности наследников «победы».

Понятное дело, отмена парадов – только тактическая составляющая Голливуда от ФСБ. Есть еще вопросы и покрупнее. К их числу относится дальнейшее закручивание гаек. Чекисты получают новые расширенные полномочия. Во-первых, начата операция по изъятию БПЛА, которые есть на руках у населения. Любой владелец дрона – потенциальный террорист. Теперь виллы Путина и Ко будут недоступны для народного обозрения, разве только лишь со спутников Пентагона.

Во-вторых, у ФСБ есть повод для разработки армейского руководства, которое оказалось неспособным закрыть небо даже над Кремлем. Загнанный в угол поражением на войне генералитет очень опасен. Теперь появился легальный повод провести разбор полетов и безлимитную чистку. А вдруг теракт против Путина – это дело рук несогласных с большими звездами, типа русской «Валькирии»?

Лубянка отлично знает параноидальный характер диктатора, который более всего на свете озабочен сохранением своей жизни и здоровья. Единственная цель Путина – не повторить гитлеровскую развязку, потому он с удовольствием пойдет на усиление своих стражников, чтобы максимально отсечь любые угрозы – как внешние, так и внутренние. Для долгожданного ремейка 1937 года почти все готово.

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