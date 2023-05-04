Что за дроны атаковали Кремль? 5 Сергей Згурец

4.05.2023, 11:57

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Россияне недооценили потенциал Украины.

Кремль считался наиболее защищенным объектом в России с точки зрения работы ПВО и средств РЭБ. Однако, несмотря на вражескую противовоздушную оборону, массовое использование дальнобойных дронов-камикадзе достаточно эффективно

Атака беспилотников на Кремль 3 мая

В ночь 3 мая Кремль был атакован беспилотниками . Кажется, что это первая атака за последние 80 лет на Сенатский дворец, являющийся главной резиденцией президента РФ Владимира Путина. Поражение произошло дважды, с разницей в 16 минут. Совершенно очевидно, что часть желаний украинцев наконец-то сбылась. В сети уже есть несколько видео с разных ракурсов, на которых видны взрывы. На этих видео видно, что Кремль атаковали классические БПЛА самолетного типа со значительным размахом крыльев. Россияне после 10 часов молчания заявили, что это был террористический акт с украинской стороны, целью которого было покушение на Путина . Официально Украина не признает свою причастность к этой атаке. Хотя была реакция от украинских властей, где отметили, что таким образом Кремль пытается нагнетать ситуацию к 9 мая. Отдельные эксперты действительно полагают, что взрывы в Москве являются инспирированной акцией России. Поскольку сегодня Кремль считался наиболее защищенным объектом в России с точки зрения работы ПВО и средств РЭБ. Также так совпало, что в ночь на 3 мая в России были поражены и другие стратегические объекты. В частности, самый крупный в Черноморском регионе Таманский терминал нефтепродуктов и военный аэродром Сеща в Брянской области , где базируются самолеты АН-124. Хочу напомнить, что от Таманского терминала до линии фронта расстояние составляет более 280 км, а аэродром Сеща - на расстоянии 180 км. Итак, несмотря на вражескую противовоздушную оборону, массовое использование дальнобойных дронов-камикадзе достаточно эффективно.

Россия недооценила военно-промышленный потенциал Украины

Офицер ВСУ Игорь Лапин считает, что россияне недооценили потенциал Украины в проектировании и разработке современных видов вооружения. По его словам, находящийся под санкциями Иран смог создать БПЛА, которые несут немалую угрозу военным и гражданским объектам. Украина с ее научно-техническим потенциалом также может создавать современные дроны-камикадзе. Лапин убежден, что Украина имеет право производить, а тем более применять такие типы вооружения по территории РФ. Этот вопрос стал открытым тогда, когда первый российский оккупант ступил на украинскую территорию . Тем не менее, Лапин выразил сомнения по поводу украинского следа в ударе по Кремлю. Ведь целесообразности в этом мало. По его мнению, путинский режим будет искать и ищет любой повод, чтобы убедить россиян в важности их действий в Украине . Подтверждением этого мнения является то, что сегодня все российские пропагандистские паблики и сети пестрят призывами к применению тактического ядерного оружия против Украины.

Сергей Згурец, espreso.tv.

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