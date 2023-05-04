Где белорусам отдохнуть на природе в большие выходные? 3 4.05.2023, 12:08

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Варианты платных стоянок, которые сделают отдых на природе более комфортным.

Не секрет: за три последних года возможности для путешествий у белорусов не только среднего достатка, но и у весьма обеспеченных жителей страны резко ограничились. Мест, куда можно долететь или доехать, становится все меньше, а маршруты туда все сложнее. Но людям отдых нужен, пишет planetabelarus.by.

Уже в прошлом году на берегах абсолютного большинства белорусских озер наблюдалось людское столпотворение, а сейчас ожидается настоящий бум поездок на природу. При этом в понимании большинства белорусов отдых на природе должен быть максимально экономным. Найти какую-нибудь полянку, желательно у воды, развести на ней костер и устроить пикник – вот немудреная схема, к которой многие привыкли. Необходимость кому-то платить (пусть и чисто символическую сумму) в нее не вписывается.

В итоге в одном и том же месте могут оказаться совершенно разные компании. Семьи с детьми заинтересованы в тишине и спокойствии, а рядом пьяная орда горланит блатные песни и включает на всю мощь динамики автомобилей. А если таких компаний несколько и из каждой машины несутся разные мелодии? Как избежать таких конфликтных ситуаций?

На сегодняшний момент единственное адекватное решение этой проблемы – бронировка платных туристических стоянок в нацпарках или заказниках.

Кроме того, на платных туристических стоянках можно заказать дополнительные услуги. Их перечень также существенно различается. Доставка дров за символическую плату – это базовый минимум. Часто можно арендовать мангал, а в некоторые случаях – даже передвижную баню. Получается разумный компромисс между отдыхом на природе и поддержанием привычного для городского жителя уровня комфорта.

Вот вариатны платных стоянок

Река Неман в республиканском заказнике «Липичанская пуща». На его самом крутом изгибе находится стоянка «Лысая гора-2».

Выглядит она скромненько: навес, стол, скамейки, кострище, но место – фантастическое! И у вас пока еще есть возможность забронировать этот заповедный уголок Липичанской пущи.

Чуть дальше по левому берегу Немана расположилась стоянка «Лысая гора-1».

Здесь тоже Неман очень красив. Беседка находится на поляне, вокруг нее растут огромные дубы.

А это урочище Обсох. Слева Неман, справа Щара, до ее устья метров четыреста.

Стоянка «Обсох» тоже скромная, но главный ее плюс – никого, кроме вас, здесь не будет!

На этой карте показаны все платные стоянки республиканского заказника «Липичанская пуща». Нажав на любой, вы переходите на детальную страничку стоянки. На сайте заказника можно посмотреть все ближайшие достопримечательности и турмаршруты.

А это уже красоты национального парка «Браславские озера» -- Слободковская озовая гряда.

Одно из самых популярных мест в нацпарке находится за горой Маяк между озерами Струсто и Снуды.

Остров Чайчин на озере Струсто – единственный в Беларуси, имеющий свое внутренне озерцо.

В национальном парке «Браславские озера» множество платных стоянок, их можно не только посмотреть и забронировать, но и оплатить.

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