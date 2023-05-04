Как молодежь вывела из себя Лукашенко 13 4.05.2023, 12:06

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Диктатор нарекает, что молодые белорусы интересуются политикой.

Лукашенко все больше напоминает деда, ворчащего в адрес молодежи: мол, она совсем не такая, какой должна быть.

Образ старого мужчины, кряхтящего в адрес юного поколения, часто используется в произведениях культуры. Так, в советской комедии «Кавказская пленника» коррумпированный чиновник товарищ Саахов говорил: «Плохо мы еще воспитываем нашу молодежь... Очень плохо».

Но это не останавливает Лукашенко, не стесняющегося выступить в аналогичном образе. Впрочем, можно допустить, что он и не догадывается, как выглядит со стороны, когда заявляет, что его поколение в молодости проявляло больше работоспособности и ответственности, чем современное.

Последний случай произошел на днях: при посещении Ветковского района, руководитель страны заявил о молодежи:

«Сидят, тычут в этот телефон — завтра с неба все свалится. Мы их разбаловали до крайней степени. Ах, молодежь у нас хорошая, хорошая! Да, хорошая. Но работать не хотят и не умеют. Они не сделают, они не удержат страну».

UDF перечисляет главный претензии Лукашенко в адрес белорусской молодежи, высказанные им в последние годы.

Парни недостаточно мужественны

Комментируя в 2018 году большой процент освобожденных от срочной службы в армии, Лукашенко пообещал подумать над тем, как научить белорусских мужчин «защитить хотя бы себя и свою семью».

В тот же году он заявил студентам, демонстрируя свои архаичные взгляды и громадное отставание от жизни:

«Скосишь от армии — потом не знаю, на ком ты женишься».

Лукашенко сказал, что все должны «понюхать этот порох», совершенно упустив, что в бедной белорусской армии реальной военной подготовкой занимаются очень немногие, а для большинства служба в армии является попросту упущенным временем.

То, что представления политика в отношении белорусских парней оказались ошибочными, показывают последние события, когда даже не служившие в армии идут в добровольцы, чтобы воевать против России на стороне Украины.

Молодежь не умеет чинить и строить

В 2019-м руководитель Беларуси раскритиковал уровень трудовой подготовки выпускников школ. Он констатировал, что современная молодежь не может починить чайник и кофеварку, не знает, что такое рубанок, фуганок, стамеска, долото, молоток, топор и как работать ими.

Зачем это нужно молодым людям в XIX веке, когда ценится узкая специализация, а бытовые проблемы быстро решаются соответствующими службами, политик не разъяснил. Вероятно, в своих представлениях Лукашенко ориентируется на собственный опыт, когда жителям СССР приходилось все делать по дому собственными силами.

Даже не пытаясь вникнуть в реальное положение дел, он заявил, что белорусы вымирают как мужики.

Молодежь сидит в гаджетах

Этот факт почему-то бесит Лукашенко особенно: он возвращается к нему довольно регулярно.

Несколько лет политик так аргументировал свое недовольство:

«В телефонах сидят там. Неужели вы не понимаете, у вас же свои дети, что телефон и прочие гаджеты в школе — это не только отвлечение от занятий. Они перестают думать. Они же считать не умеют, таблицу умножения не знают, потому что открывает телефон и перемножает там. Или ищет ответы на вопросы».

Еще одно его подобное высказывание:

«Мы молодежь, конечно, упустили. И надо открыто об этом говорить. Мы посадили их в мессенджеры, они сидят в интернете, постятся, хайпуются там и т. д. И мы все ахаем и охаем. Ну так мы их упустили! Особенно в Минске».

Возможно, такое негативное отношение политика связано с его неспособностью освоить современные устройства. Лукашенко признавался, что не пользуется смартфоном, а компьютер в его рабочем кабинете, пожалуй, ни разу не видели включенным.

Вместе с тем, это не мешает руководителю страны удивляться, когда его младший сын находит в сети полезную и неожиданную для него информацию.

Молодежь интересуется политикой

Пожалуй, это самая главная претензия утратившего популярность политика к новому поколению. Лукашенко не раз принижал молодежь, которая не разделяет его взгляды, а разделяет современные демократические ценности.

«Они же используют пацанов. Там половина пацанов, которые не имеют к выборам никакого отношения — 15-16-17 лет… Они не помнят Беларусь, из которой мы выходили с вами в лаптях и без штанов в середине 90-х», — возмущался Лукашенко за полтора месяца до президентских выборов-2020.

Осознав, что молодежь его не воспринимает, политик за несколько дней до президентских выборов даже попросил помощи родителей.

«Очень еще раз прошу родителей: обратите в этот критический момент серьезнейшее внимание на своих детей. Удержите их от пагубных поступков! Учителя, врачи, все мы, государственные служащие, виноваты в том, что сегодня происходит в отдельных местах наших городов, прежде всего в Минске. Надо уберечь молодежь от пагубных поступков. Ничего у этих кукловодов не получится!», — говорил руководитель страны.

Но и это ему не помогло: в августе 2020 года сотни тысяч молодых людей участвовали в протестах против фальсификации результатов выборов и насилия со стороны режима.

Молодежь больше не работает на сельхозработах

Полгода назад Лукашенко потребовал мобилизовать учащихся на сельхозработы, возмутившись, что в некоторых учреждениях образования запрещено привлекать к ним школьников.

«А то мне докладывают, что у нас в средней школе запрещено привлекать школьников, снимать там яблоки, или же как раньше мы занимались: картофель, свекла, лен и так далее. Большей дикости, Игорь Петрович (Сергеенко – прим.), я представить не могу. Мы как-то пытаемся воспитать наших школьников, детей. На чем вы будете? Болтовней? Болтовней не воспитаешь. Мы же с вами на картофель ездили в сентябре, студенты и прочее. Это объединяет, сплачивает людей, они понимают, что это такое», – сказал руководитель страны.

Свою позицию он объяснил традиционно, обратившись к событиям далекого прошлого:

«Мы все, и вы (я — точно) работали. Не работали, а вкалывали, и дай бог как».

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