«Яндекс» продадут «консорциуму» российских олигархов за полцены 3 4.05.2023, 12:11

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Сделкой непосредственно занимается экс-глава Счетной палаты РФ Кудрин.

Крупнейшую российскую IT-компанию «Яндекс» выкупит «консорциум миллиардеров», а о сделке может быть объявлено в ближайшие несколько недель, пишут «Медуза» и The Bell со ссылкой на пять источников, знакомых с ходом переговоров.

По их словам, покупателями могут стать совладелец «Лукойла» Вагит Алексперов, владелец «Северстали» Алексей Мордашов и структуры Владимира Потанина. Также среди тех, кто проявляет интерес к сделке, источники называют основателя «Новатэка» Леонида Михельсона, миллиардера Романа Абрамовича и банк ВТБ.

Кроме того, войти в «консорциум» предлагали владельцу Новолипецкого металлургического комбината Владимиру Лисину и основателю АФК «Система» Владимиру Евтушенкову, но они отказались, утверждают источники. Интерес к компании также проявляли структуры близкого к президенту миллиардера Юрия Ковальчука, но менеджмент «Яндекса» выступил против этого.

По словам источников, представители «Яндекса» заинтересованы в том, чтобы компанией владело как можно больше акционеров с небольшими долями и чтобы они были максимально далеки от государства, а также не подвергали компанию санкционным рискам.

Продажу начали готовить несколько месяцев назад, когда консультанты «Яндекса» разослали предложения о покупке десяткам российских миллиардеров. В случае заинтересованности они должны были сделать заявку с оценкой компании, пояснил источник.

Сделкой непосредственно занимается бывший глава Счетной палаты Алексей Кудрин. В декабре 2022 года он перешел в «Яндекс» и стал советником по корпоративному развитию. Как утверждают источники, именно он отвечает за согласование с Кремлем. При этом его подход затягивает процесс: Кудрин пытался договориться о цене и деталях сделки с каждым претендентом отдельно. «Так консорциумы не создаются», — отметил один из источников.

В качестве продавца выступает голландская Yandex N.V., находящаяся под контролем семьи основателя «Яндекса» Аркадия Воложа. Сам Волож решил не возвращаться в Россию после начала войны в Украине и собирается сохранить за собой несколько международных направлений компании, в частности беспилотники и облачный бизнес. После продажи «Яндекса» формально должна появиться новая российская организация.

Главная задача на текущем этапе — определить конечную стоимость компании, отмечают источники. Она должна удовлетворить продавца, покупателей и российское правительство, которое ввело жесткие ограничения для покидающих Россию иностранных инвесторов. Среди прочего власти потребовали продавать активы со скидкой не менее 50% и платить 10%-й налог от суммы сделки.

Капитализация «Яндекса», достигавшая на пике почти 30 млрд долларов, перед началом войны упала до 17 млрд долларов. С учетом требований правительства стоимость обновленной компании может составить около 7,6 млрд долларов. Но если в итоге указанная сумма будет фигурировать в сделке, это будет большой удачей, отметил один из собеседников.

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