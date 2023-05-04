В колонии, где сидит Виктор Бабарико, назначен новый начальник 4.05.2023, 12:31

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Виктор Бабарико

Фото: Reuters

Ранее он был замом начальника ИК № 1 в Новополоцке.

В колонии № 1 Новополоцка официально назначили нового начальника. Им стал Руслан Машадиев. Ранее он работал заместителем начальника исправительного учреждения, пишет телеграм-канал MAYDAY.TEAM.

Информация о том, что Андрей Пальчик больше не занимает должность начальника ИК-1, появилась в марте. Временно исполняющим обязанности начальника тогда был назначен Вячеслав Журко.

«Однако его не утвердили в должности. Начальником решили сделать другого зама — Руслана Машадиева. Известно, что он работал в спецотделе учреждения еще со времен ЛТП», — сообщили правозащитники.

Ранее экс-политзаключенный Александр Кабанов, который сидел в Нополоцкой колонии, рассказал сайту Charter97.org об условиях содержания в ИК № 1.

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